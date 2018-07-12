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«Реал» попросил Королевскую федерацию зарегистрировать Каземиро как европейца

12 июля 2018, 17:36
4

«Реал» обратился в Королевскую испанскую футбольную федерацию с просьбой зарегистрировать полузащитника Каземиро в качестве европейского игрока.

Бразилец юридически квалифицируется как европеец, и мадридцы попросили федерацию убрать его из списка игроков, не входящих в Евросоюз. То же самое произошло с коста-риканским голкипером Кейлором Навасом.

«Реал» освобождает место неевропейца для нападающего «Фламенго» Винисиуса Жуниора, который присоединится к команде нынешним летом.

Кроме того, мадридцы надеются, что, подав заявку на смену статуса Каземиро, они смогут приобрести в это трансферное окно еще одного футболиста не из Европы.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Реал Каземиро
Комментарии (4)
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KOLBIS
1531406842
Дон Каземиро...
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Yev
1531421726
И ещё как ЧЕЛОВЕКА
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