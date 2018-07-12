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    «Реал» попросил Королевскую федерацию зарегистрировать Каземиро как европейца

    «Реал» обратился в Королевскую испанскую футбольную федерацию с просьбой зарегистрировать полузащитника Каземиро в качестве европейского игрока.

    Бразилец юридически квалифицируется как европеец, и мадридцы попросили федерацию убрать его из списка игроков, не входящих в Евросоюз. То же самое произошло с коста-риканским голкипером Кейлором Навасом.

    «Реал» освобождает место неевропейца для нападающего «Фламенго» Винисиуса Жуниора, который присоединится к команде нынешним летом.

    Кроме того, мадридцы надеются, что, подав заявку на смену статуса Каземиро, они смогут приобрести в это трансферное окно еще одного футболиста не из Европы.

    Источник: Tribalfootball

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    12.07.2018 17:36
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 12 июля 2018, 21:55

      И ещё как ЧЕЛОВЕКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 12 июля 2018, 17:47

      Дон Каземиро...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ > KOLBIS 12 июля 2018, 18:38

      .....родился в самом центре Мадрида. Все совпадения с игроком бразильской сборной-случайны.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Патронташ 12 июля 2018, 18:42

      Точно...

      1
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