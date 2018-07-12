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    Губерниев – об извинениях Виды: «Только дураки не принимают извинения. Особенно в такой ситуации»

    Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал извинения защитника сборной Хорватии Домагоя Виды в адрес России.

    После матча 1/4 финала ЧМ-2018 между хорватами и россиянами (2:2, 4:3 по пенальти) Вида записал видео, на котором сказал «Слава Украине». Вчера футболист принес извинения.

    «Мне кажется, что только дураки не принимают извинения, особенно в такой ситуации. Хорватская команда весьма симпатична, будем за нее болеть в финале – равно как и за французов. Пусть победит сильнейший.

    Трехцветные – фавориты, но балканцы за счет умелых построений в середине поля могут добиться успеха», – сказал Губерниев.

    Финал чемпионата мира Франция – Хорватия состоится в воскресенье, 15 июля, в Москве на стадионе «Лужники».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2018 15:59
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 13 июля 2018, 12:05

      В каждой бочке затычка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8590

      vashinin 13 июля 2018, 09:28

      Губерниева лично что ли оскорбили? А как?))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 12 июля 2018, 21:27

      Умные люди и не обижаются на такое, и тем более не требуют извинений.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 12 июля 2018, 20:36

      НЕ уважаю Губерниева,просто кусок кричащего дерьма.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 июля 2018, 20:12

      Ату Губерниева,ату!!
      Двухметровый богатырь без мозжечка утомил..

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 12 июля 2018, 19:21

      Только дураки могут не выключить микрофон в студии в перерыве матча и откровенно обсуждать там жену Малафеева.
      После данного случая Губерниев потерял право подвергать сомнению чьи-то интеллектуальные способности.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Viper for CSKA 12 июля 2018, 20:05

      ))
      хорошо прочитал,
      выдумывать текст не пришлось..)
      +++

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 > Viper for CSKA 12 июля 2018, 21:17

      полностью подписываюсь КРАСАВА

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 12 июля 2018, 17:23

      Только дураки и предатели верят "извинениям" этого усташа и ему подобным.

      3
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 12 июля 2018, 17:19

      Только дураки обращают внимание на такую хрень!

      6
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 12 июля 2018, 17:19

      Сам дурак...

      6
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      Рейтинг: +1364

      МВС 12 июля 2018, 16:37

      Извинения принять можно,даже необходимо зачастую.но люди порою занимаются таким мракобесием,что эти извинения звучат как издевательства.это не тот ли случай?

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