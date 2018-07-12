Губерниев – об извинениях Виды: «Только дураки не принимают извинения. Особенно в такой ситуации»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал извинения защитника сборной Хорватии Домагоя Виды в адрес России.

После матча 1/4 финала ЧМ-2018 между хорватами и россиянами (2:2, 4:3 по пенальти) Вида записал видео, на котором сказал «Слава Украине». Вчера футболист принес извинения.

«Мне кажется, что только дураки не принимают извинения, особенно в такой ситуации. Хорватская команда весьма симпатична, будем за нее болеть в финале – равно как и за французов. Пусть победит сильнейший.

Трехцветные – фавориты, но балканцы за счет умелых построений в середине поля могут добиться успеха», – сказал Губерниев.

Финал чемпионата мира Франция – Хорватия состоится в воскресенье, 15 июля, в Москве на стадионе «Лужники».