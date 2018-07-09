Денис Черышев: «Мы поддержали Смолова и Фернандеса, ведь пенальти – это лотерея»

Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал, как команда отреагировала на промахи двух футболистов в серии пенальти матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти).

– Что вы сказали Федору Смолову после нереализованного пенальти?

– Мы, безусловно, поддержали его, как и Марио Фернандеса. Пенальти – это лотерея. Многое зависит не только от мастерства, но и от удачи. На этот раз она изменила нам. С Испанией везение было на нашей стороне – и бьющих, и Акинфеева, который отразил два удара.

Но осуждать кого-то за неудачное исполнение неправильно. У нас одна команда – мы вместе и выигрываем, и проигрываем. Главное, что все выложились без остатка, и каждый из футболистов сборной России может смело смотреть в глазах болельщикам, которые тоже молодцы, – отлично поддерживали нас всe это время.

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