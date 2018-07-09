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    Денис Черышев: «Мы поддержали Смолова и Фернандеса, ведь пенальти – это лотерея»

    Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал, как команда отреагировала на промахи двух футболистов в серии пенальти матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти).

    – Что вы сказали Федору Смолову после нереализованного пенальти?

    – Мы, безусловно, поддержали его, как и Марио Фернандеса. Пенальти – это лотерея. Многое зависит не только от мастерства, но и от удачи. На этот раз она изменила нам. С Испанией везение было на нашей стороне – и бьющих, и Акинфеева, который отразил два удара.

    Но осуждать кого-то за неудачное исполнение неправильно. У нас одна команда – мы вместе и выигрываем, и проигрываем. Главное, что все выложились без остатка, и каждый из футболистов сборной России может смело смотреть в глазах болельщикам, которые тоже молодцы, – отлично поддерживали нас всe это время.

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    Источник: Известия

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    09.07.2018 13:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 12:27

      Поддержка тоже нужна.

      1
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 9 июля 2018, 23:23

      Дэн, мы понимаем вашу дружбу, но за этот понт, который Федя выдал, ему надо е..... начистить. Пробил запредельно безответственно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 9 июля 2018, 18:56

      Хватит Федичьку по головке гладить , да сопли подтерать -- лишил нас полуфинала !!! Кули баб слушать , да всяких там типа " авторитетов " -- мало того , что в игровое своё время никуя не показал , так он ещё крутейший ВЫ..БОН и ПИЖОНСТВО удумал -- такое исполнение пенальти называется " паненка " , по русски " черпачок " !!! Такое исполнение ОГРОМНЫЙ РИСК и когда на кону выход в 1/2 ЧМ -- исполнять его , это ПОЛНЫЙ ПИ..ДЕЦ и БЕЗУМИЕ !!! В ответственных играх себе позволили мировые звёзды --Паненка ( первый исполнитель ), Зидан , Тотти , Пирло , Месси они рискнули и ЗАБИЛИ !!! Вывод -- Феденька одним махом решил на обложки глянцевых журналов выпрыгнуть ( ему там очень нравится ), упоминаться среди великих !!! Он о Родине , согражданах , болельщиках и партнёрах думал ??? Для меня он теперь ИГРОЧИШКА и ПИЖОН ВСЕЯ РУСИ ( если без мата ) -- простить можно -- но ЗАБЫТЬ НИКОГДА !!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 9 июля 2018, 15:22

      Если друг,оказался вдруг...

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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 9 июля 2018, 14:08

      Все равно молодцы

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