Классон, Берг и Тойвонен сыграют впереди у Швеции; Кейн и Стерлинг выйдут в атаке у англичан

Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Англии на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018.

Швеция: Ольсен, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Крафт, Ларссон, Экдаль, Форсберг, Классон, Берг, Тойвонен.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг, Лингард, Хендерсон, Алли, Кейн, Стерлинг.

Встреча Швеция – Англия пройдет на стадионе «Самара Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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