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    Классон, Берг и Тойвонен сыграют впереди у Швеции; Кейн и Стерлинг выйдут в атаке у англичан

    Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Англии на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018.

    Швеция: Ольсен, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Крафт, Ларссон, Экдаль, Форсберг, Классон, Берг, Тойвонен.

    Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг, Лингард, Хендерсон, Алли, Кейн, Стерлинг.

    Встреча Швеция – Англия пройдет на стадионе «Самара Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: ФИФА

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    07.07.2018 15:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 июля 2018, 17:35

      удачи шведам...

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