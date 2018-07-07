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  • Агент: «Ташаевым интересовались два российских и четыре европейских клуба»

Агент: «Ташаевым интересовались два российских и четыре европейских клуба»

7 июля 2018, 07:08
16

Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Александра Ташаева, рассказал об интересе к футболисту со стороны европейских команд.

«Варианты с другими клубами были. И в России, и в Европе. Если говорить конкретнее, то ещe два российских клуба и четыре европейских интересовались.

Не хотел бы говорить о цифрах контракта, Ташаев перешел в «Спартак» в статусе свободного агента, а те денежные обязательства, которые возникают в связи с расторжением контракта и уходом из «Динамо», будут выполнены в срок и в полном объеме», – сказал Агузаров.

«Спартак» заплатил за переход Ташаева 1,5 миллиона евро. Контракт рассчитан на четыре года.

«Спартак» подписал Ташаева. Шикарный трансфер для клуба

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Ташаев Александр
Комментарии (16)
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Рубик Докоян
1530939227
Забыл упомянуть, что и в Китай звали предлагая баснословную "личку"... Смотрю порой, читаю и приходится констатировать, что ни футбольный агент, то диагноз. Но хорошо устроились, одни играют, другие на них зарабатывают, точнее получают деньги.
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oyabun
1530939829
Два "других" российских клуба нам известны - Зенит и Локо. А вот про конкретный интерес со стороны европейских клубов - это уже для красного словца. Как говорят сейчас "недобросовестный пиар"
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Shotlandets86
1530946681
Какой же ты п...бол, чурка. Скажи ты честно: "Да, договорились со свиньями ещё зимой, там мне откат больше предложили". Ой, так игрока ж тогда дисквалифицируют, а тебе лицензию завернут агентскую. Гнать таких выродков из рос. футбола.
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vladimir-7
1530946792
Интересовались многие, а где предложения кроме Спартака. Голословно и никакой конкретики со стороны агента.
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OfaZavr
1530947511
но он сделал правильный выбор, а насчет европейских клубов как-то не очень вериться.
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Vickont
1530949890
Зачем эта информация? Перешел уже, точка. Создается впечатление, что они боятся негатива со стороны болельщиков, но он все равно будет. Не нужно было продлевать контракт, а потом сбегать. Все слишком похоже на банальный отмыв бабла, и это совсем не красит наш чемпионат
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zigbert
1530953924
Зарубежные клубы интересовались им в меньшей степени чем наши. Но пора подвести черту , все уже в прошлом.
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серега кашин
1530955589
сейчас то что про европейские клубы говорить
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