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    Агент: «Ташаевым интересовались два российских и четыре европейских клуба»

    Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Александра Ташаева, рассказал об интересе к футболисту со стороны европейских команд.

    «Варианты с другими клубами были. И в России, и в Европе. Если говорить конкретнее, то ещe два российских клуба и четыре европейских интересовались.

    Не хотел бы говорить о цифрах контракта, Ташаев перешел в «Спартак» в статусе свободного агента, а те денежные обязательства, которые возникают в связи с расторжением контракта и уходом из «Динамо», будут выполнены в срок и в полном объеме», – сказал Агузаров.

    «Спартак» заплатил за переход Ташаева 1,5 миллиона евро. Контракт рассчитан на четыре года.

    «Спартак» подписал Ташаева. Шикарный трансфер для клуба

    Источник: Р-Спорт

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    07.07.2018 07:08
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 7 июля 2018, 12:26

      сейчас то что про европейские клубы говорить

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 11:58

      Зарубежные клубы интересовались им в меньшей степени чем наши. Но пора подвести черту , все уже в прошлом.

      4
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 7 июля 2018, 10:51

      Зачем эта информация? Перешел уже, точка. Создается впечатление, что они боятся негатива со стороны болельщиков, но он все равно будет. Не нужно было продлевать контракт, а потом сбегать. Все слишком похоже на банальный отмыв бабла, и это совсем не красит наш чемпионат

      1
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Vickont 7 июля 2018, 11:11

      Благодаря тому ,что он продлил контракт Динамо получило хоть какие-то средства , а если бы раньше ушел ,то у Динамо не было бы и этих 1.5 лимона!!!

      1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Вахахахаха 7 июля 2018, 11:12

      Открою тебе секрет, Динамо не получило ни копейки и не получит.

      1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Вахахахаха 7 июля 2018, 11:15

      Больше похоже на агентские игры, он срубил и на продлении контракта с Динамо и на подписании нового со Спартаком

      1
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shotlandets86 7 июля 2018, 11:16

      Он расторг контракт и должен заплатить отступные, как они могут ничего не получить?

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Вахахахаха 7 июля 2018, 12:11

      Да суть в том, что ему за подписание зимой заплатили ровно столько же. И это не совпадение.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июля 2018, 10:11

      но он сделал правильный выбор, а насчет европейских клубов как-то не очень вериться.

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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > OfaZavr 7 июля 2018, 11:12

      Европейскими они считают и чемп Бельгии, Польши и др. слабые чемпы.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > OfaZavr 7 июля 2018, 11:12

      Правильным выбором был бы ЦСКА, если уходить и самым неправильным: Зенит и Спартак. Так что он выбрал худшее из возможного, что показывает отсутствие мозгов и полное доверие ушлому чурке-агенту.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Вахахахаха 7 июля 2018, 11:14

      это да, но ведь агенты только и знают набивать цену и подтверждение нет что были эти предложения из европейских чемпионатов.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 июля 2018, 09:59

      Интересовались многие, а где предложения кроме Спартака. Голословно и никакой конкретики со стороны агента.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 7 июля 2018, 09:58

      Какой же ты п...бол, чурка. Скажи ты честно: "Да, договорились со свиньями ещё зимой, там мне откат больше предложили". Ой, так игрока ж тогда дисквалифицируют, а тебе лицензию завернут агентскую.

      Гнать таких выродков из рос. футбола.

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      Рейтинг: +33445

      oyabun 7 июля 2018, 08:03

      Два "других" российских клуба нам известны - Зенит и Локо. А вот про конкретный интерес со стороны европейских клубов - это уже для красного словца. Как говорят сейчас "недобросовестный пиар"

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 июля 2018, 07:53

      Забыл упомянуть, что и в Китай звали предлагая баснословную "личку"... Смотрю порой, читаю и приходится констатировать, что ни футбольный агент, то диагноз. Но хорошо устроились, одни играют, другие на них зарабатывают, точнее получают деньги.

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