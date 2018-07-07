Агент: «Ташаевым интересовались два российских и четыре европейских клуба»

Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Александра Ташаева, рассказал об интересе к футболисту со стороны европейских команд.

«Варианты с другими клубами были. И в России, и в Европе. Если говорить конкретнее, то ещe два российских клуба и четыре европейских интересовались.

Не хотел бы говорить о цифрах контракта, Ташаев перешел в «Спартак» в статусе свободного агента, а те денежные обязательства, которые возникают в связи с расторжением контракта и уходом из «Динамо», будут выполнены в срок и в полном объеме», – сказал Агузаров.

«Спартак» заплатил за переход Ташаева 1,5 миллиона евро. Контракт рассчитан на четыре года.

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