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  • Агент: «Срок контракта Ташаева со «Спартаком» – четыре года. Клуб заплатил за игрока 1,5 миллиона»

Агент: «Срок контракта Ташаева со «Спартаком» – четыре года. Клуб заплатил за игрока 1,5 миллиона»

6 июля 2018, 18:14
10

Агент Алан Агузаров, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Александра Ташаева, рассказал о подробностях перехода игрока.

Сегодня, 6 июля, 24-летний футболист заключил контракт с красно-белыми.

«Контракт подписан на четыре года. «Спартак» заплатил сумму отступных, которая была прописана в контракте Ташаева, 1,5 миллиона евро.

Зарплата Александра в «Спартаке»? Это уже внутренняя информация», – сказал Агузаров.

Ранее сообщалось, что Ташаев досрочно расторг соглашение с «Динамо», заплатив 1,5 миллиона евро.

В сезоне=2017/18 хавбек провел 28 матчей в РФПЛ и Кубке России, отметившись семью голами и семью результативными передачами.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Ташаев Александр
Комментарии (10)
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Мары
1530891100
То что клуб заплатил, сомнений вообще не было и нету. Лимоны баксов только у Дзюбы на ветках растут. На нижних.
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Shotlandets86
1530891841
Кому Свинарник заплатил то? Свободному агенту подписной бонус?! Ржу - не могу, какой же мерзкий пи...бол этот чурка Агузаров.
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VVM1964
1530892846
Через год ценник удвоится .
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oyabun
1530892860
Приятно еще и то что столь значимый трансфер обошелся Спартаку сравнительно недорого. Значит останутся средства и на еще возмодные трансферы в это ТО.
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OfaZavr
1530897052
хорошо, сравнительно небольшая цена за талантливого и перспективного игрока.
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Полная Канистра
1530898219
наконец то ТОЧКУ поставили в этом деле ух ждём новый сезон
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zigbert
1530899608
Этот контракт 4года, вселяет уверенность, что Ташаев не "калиф на час".
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СаняСанчез
1530912413
Дак писали,что он сам выкупил,разве нет???
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vashinin
1530936286
всё разрешилось благополучно. Удачи в Спартаке!
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