Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент: «Срок контракта Ташаева со «Спартаком» – четыре года. Клуб заплатил за игрока 1,5 миллиона»

    Агент Алан Агузаров, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Александра Ташаева, рассказал о подробностях перехода игрока.

    Сегодня, 6 июля, 24-летний футболист заключил контракт с красно-белыми.

    «Контракт подписан на четыре года. «Спартак» заплатил сумму отступных, которая была прописана в контракте Ташаева, 1,5 миллиона евро.

    Зарплата Александра в «Спартаке»? Это уже внутренняя информация», – сказал Агузаров.

    Ранее сообщалось, что Ташаев досрочно расторг соглашение с «Динамо», заплатив 1,5 миллиона евро.

    В сезоне=2017/18 хавбек провел 28 матчей в РФПЛ и Кубке России, отметившись семью голами и семью результативными передачами.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2018 18:14
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8590

      vashinin 7 июля 2018, 07:04

      всё разрешилось благополучно. Удачи в Спартаке!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      СаняСанчез 7 июля 2018, 00:26

      Дак писали,что он сам выкупил,разве нет???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 20:53

      Этот контракт 4года, вселяет уверенность, что Ташаев не "калиф на час".

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 июля 2018, 20:30

      наконец то ТОЧКУ поставили в этом деле ух ждём новый сезон

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июля 2018, 20:10

      хорошо, сравнительно небольшая цена за талантливого и перспективного игрока.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33445

      oyabun 6 июля 2018, 19:01

      Приятно еще и то что столь значимый трансфер обошелся Спартаку сравнительно недорого. Значит останутся средства и на еще возмодные трансферы в это ТО.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 6 июля 2018, 18:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кому Свинарник заплатил то? Свободному агенту подписной бонус?!

      Ржу - не могу, какой же мерзкий пи...бол этот чурка Агузаров.

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 6 июля 2018, 18:31

      То что клуб заплатил, сомнений вообще не было и нету.
      Лимоны баксов только у Дзюбы на ветках растут.
      На нижних.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11