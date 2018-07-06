Агент: «Срок контракта Ташаева со «Спартаком» – четыре года. Клуб заплатил за игрока 1,5 миллиона»

Агент Алан Агузаров, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Александра Ташаева, рассказал о подробностях перехода игрока.

Сегодня, 6 июля, 24-летний футболист заключил контракт с красно-белыми.

«Контракт подписан на четыре года. «Спартак» заплатил сумму отступных, которая была прописана в контракте Ташаева, 1,5 миллиона евро.

Зарплата Александра в «Спартаке»? Это уже внутренняя информация», – сказал Агузаров.

Ранее сообщалось, что Ташаев досрочно расторг соглашение с «Динамо», заплатив 1,5 миллиона евро.

В сезоне=2017/18 хавбек провел 28 матчей в РФПЛ и Кубке России, отметившись семью голами и семью результативными передачами.