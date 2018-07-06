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  • Уткин: «Нужно ли Головину переходить в топ-клуб? Если на вечеринке вас снимает Джессика Альба, задумываться не приходится»

Уткин: «Нужно ли Головину переходить в топ-клуб? Если на вечеринке вас снимает Джессика Альба, задумываться не приходится»

6 июля 2018, 14:58
24

Комментатор Василий Уткин высказал точку зрения по поводу целесообразности перехода полузащитника ЦСКА Александра Головина в европейский топ-клуб.

По информации СМИ, в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы «Челси» и «Ювентус».

«Здесь происходит подмена понятий. Так можно говорить, когда ты сам выбираешь. А когда тебя выбирают, так задумываться не приходится.

Если приходишь на пляж с желанием познакомиться с Джессикой Альбой, то думаешь: «Может, в качалочку сходить, подзагореть, а то следы от футболки видны». А если вас на вечеринке снимает Джессика Альба, то вы об этом не думаете», – сказал Уткин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Головин Александр Уткин Василий
Комментарии (24)
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Shak71
1530878532
Но и прекрасно понимаете, что это на одну ночь) а не на долгосрочные отношения!)
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Zubo
1530878597
Ну это вам мистер Уткин, а я бы ещё глянул вокруг, присмотрелся, нет ли чее получше...
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Project Бабангида
1530879008
просто чудно! говорит о подмене понятий, при этом сам, понятия извращает
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Russisch Schwein
1530879147
Ну если смотреть на Уткина, то в его случае даже если к нему подойдет Эдита Пьеха, это уже будет успех
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Zubo
1530879338
Почему нужно оскорблять Головина , он тоже выбирает, не захочет - не пойдет , по сути Уткин говорит что у Головина нет гордости , достоинства , чести
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ALEX ML
1530879692
Маразм крепчает
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Бабушка Зильзиля
1530880309
У утки короткий кишечник и очень быстрое пищеварение - пожрет и сразу срет))
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Мары
1530886084
Ну и аналогия у Василия. И смех и грех.
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OfaZavr
1530896146
какие у него сравнения постоянно интересные :)
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la verdad
1530909596
Откуда тебе, самовлюблённый жиробас, что чувствует человек, когда его снимает Джессика Альба?)))))
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