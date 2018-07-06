Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уткин: «Нужно ли Головину переходить в топ-клуб? Если на вечеринке вас снимает Джессика Альба, задумываться не приходится»

    Комментатор Василий Уткин высказал точку зрения по поводу целесообразности перехода полузащитника ЦСКА Александра Головина в европейский топ-клуб.

    По информации СМИ, в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы «Челси» и «Ювентус».

    «Здесь происходит подмена понятий. Так можно говорить, когда ты сам выбираешь. А когда тебя выбирают, так задумываться не приходится.

    Если приходишь на пляж с желанием познакомиться с Джессикой Альбой, то думаешь: «Может, в качалочку сходить, подзагореть, а то следы от футболки видны». А если вас на вечеринке снимает Джессика Альба, то вы об этом не думаете», – сказал Уткин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2018 14:58
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 июля 2018, 10:18

      Да отказался уже Юве.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 6 июля 2018, 23:39

      Откуда тебе, самовлюблённый жиробас, что чувствует человек, когда его снимает Джессика Альба?)))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 20:10

      Какие то дурацкие сравнения.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 июля 2018, 20:07

      классика лучшего Уткина..)
      так бы и держался..вместо...
      а,ну ладно..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июля 2018, 19:55

      какие у него сравнения постоянно интересные :)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 6 июля 2018, 17:08

      Ну и аналогия у Василия.
      И смех и грех.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 июля 2018, 16:58

      У Васи и аналогии..., где футбол с его многолетними контрактами и миллионами евро. И где вечеринка с ночёвкой на одну ночь ?... Потом утром долго будет искать резинку от трусов. Одни сексом занимаются, другие любят о нём поговорить и только, так и Вася.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +931

      Untitled-1 6 июля 2018, 16:46

      главное, чтобы не Жорди Альба

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 6 июля 2018, 16:35

      суровый юмор Василия.пробует себя в новой ипостаси.может,лучше не надо?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      ParadoO 6 июля 2018, 16:14

      Я одного не понимаю "Комментатор Василий Уткин высказал точку зрения по поводу...." он каждый день что то говорит, только не могу понять, где он это всё говорит? интервью никаких нет итд....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11