Уткин: «Нужно ли Головину переходить в топ-клуб? Если на вечеринке вас снимает Джессика Альба, задумываться не приходится»

Комментатор Василий Уткин высказал точку зрения по поводу целесообразности перехода полузащитника ЦСКА Александра Головина в европейский топ-клуб.

По информации СМИ, в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы «Челси» и «Ювентус».

«Здесь происходит подмена понятий. Так можно говорить, когда ты сам выбираешь. А когда тебя выбирают, так задумываться не приходится.

Если приходишь на пляж с желанием познакомиться с Джессикой Альбой, то думаешь: «Может, в качалочку сходить, подзагореть, а то следы от футболки видны». А если вас на вечеринке снимает Джессика Альба, то вы об этом не думаете», – сказал Уткин.