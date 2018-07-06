Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спортинг» хочет вернуть Нани

    Руководство «Спортинга» работает над трансфером нападающего «Лацио» Луиша Нани – воспитанника лиссабонского клуба, сообщает O Jogo.

    Права на португальца принадлежат «Валенсии», а прошедший сезон он проводил в римском клубе на правах аренды. Испанцы готовы продать игрока, если получат устраивающее их предложение. Действующий контракт 31-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2019 года.

    В минувшем сезоне Нани провел 25 матчей за «Лацио» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. За «Спортинг» он выступал в начале карьеры с 2005 по 2007 год до перехода в «Манчестер Юнайтед», а затем на правах аренды в сезоне-2014/15.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2018 09:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 6 июля 2018, 12:46

      Давно пора. Очем думали, когда продавали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 июля 2018, 09:41

      А сам Нани хочет вернуться ?... Уровень испанского и итальянского чемпионата выше чем в Португалии. Он там играет и имеет игровую практику. Одиозная фигура президента "Спортинга" общеизвестна, из клуба идёт исход тренерского штаба и игроков.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11