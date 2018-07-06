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«Спортинг» хочет вернуть Нани

6 июля 2018, 09:16
2

Руководство «Спортинга» работает над трансфером нападающего «Лацио» Луиша Нани – воспитанника лиссабонского клуба, сообщает O Jogo.

Права на португальца принадлежат «Валенсии», а прошедший сезон он проводил в римском клубе на правах аренды. Испанцы готовы продать игрока, если получат устраивающее их предложение. Действующий контракт 31-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2019 года.

В минувшем сезоне Нани провел 25 матчей за «Лацио» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. За «Спортинг» он выступал в начале карьеры с 2005 по 2007 год до перехода в «Манчестер Юнайтед», а затем на правах аренды в сезоне-2014/15.

Источник: Бомбардир.ру
Португалия. Примейра Испания. Примера Трансферы Валенсия Лацио Спортинг Нани
Комментарии (2)
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Рубик Докоян
1530859272
А сам Нани хочет вернуться ?... Уровень испанского и итальянского чемпионата выше чем в Португалии. Он там играет и имеет игровую практику. Одиозная фигура президента "Спортинга" общеизвестна, из клуба идёт исход тренерского штаба и игроков.
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kaa-71
1530870399
Давно пора. Очем думали, когда продавали
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