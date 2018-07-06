«Спортинг» хочет вернуть Нани

Руководство «Спортинга» работает над трансфером нападающего «Лацио» Луиша Нани – воспитанника лиссабонского клуба, сообщает O Jogo.

Права на португальца принадлежат «Валенсии», а прошедший сезон он проводил в римском клубе на правах аренды. Испанцы готовы продать игрока, если получат устраивающее их предложение. Действующий контракт 31-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2019 года.

В минувшем сезоне Нани провел 25 матчей за «Лацио» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. За «Спортинг» он выступал в начале карьеры с 2005 по 2007 год до перехода в «Манчестер Юнайтед», а затем на правах аренды в сезоне-2014/15.