Паулиньо может вернуться из «Барселоны» в Китай. Клуб не против продажи игрока

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо рассматривает возможность возвращения в китайскую Суперлигу после получения многомиллионного предложения.

Бразилец перешел в каталонский клуб из «Гуанчжоу Эвергранд» прошлым летом за 40 миллионов евро. Стоимость футболиста в это трансферное окно выросла из-за его выступлений на чемпионате мира-2018.

Теперь сине-гранатовые считают, что они могут продать хавбека за 50 миллионов, получив таким образом прибыль в размере 10 миллионов.

Тем не менее несмотря на открытость клуба к предложениям по Паулиньо, главный тренер команды Эрнесто Вальверде хотел бы сохранить игрока.