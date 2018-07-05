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    Паулиньо может вернуться из «Барселоны» в Китай. Клуб не против продажи игрока

    Полузащитник «Барселоны» Паулиньо рассматривает возможность возвращения в китайскую Суперлигу после получения многомиллионного предложения.

    Бразилец перешел в каталонский клуб из «Гуанчжоу Эвергранд» прошлым летом за 40 миллионов евро. Стоимость футболиста в это трансферное окно выросла из-за его выступлений на чемпионате мира-2018.

    Теперь сине-гранатовые считают, что они могут продать хавбека за 50 миллионов, получив таким образом прибыль в размере 10 миллионов.

    Тем не менее несмотря на открытость клуба к предложениям по Паулиньо, главный тренер команды Эрнесто Вальверде хотел бы сохранить игрока.

    Источник: Football Espana

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    05.07.2018 15:13
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