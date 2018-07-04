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    Фалькао: «Арбитр трактовал спорные ситуации в пользу Англии. Позор, что это происходит в 1/8 финала ЧМ»

    Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао поделился мнением о судействе в матче 1/4 финала ЧМ против Англии (1:1, 3:4 по пенальти). Арбитром встречи был Марк Гейгер.

    «Мне показалось странным, что на такой матч назначен американский судья. По правде говоря, есть много вопросов. Он говорил только по-английски, чувствовалась предвзятость.

    Судья нам очень мешал. В ситуациях 50 на 50 он всегда принимал решения в пользу Англии. Это вредило нам, он судил команды по разным критериям.

    В спорных ситуациях он отдавал предпочтение Англии. Позор, что это происходит в 1/8 финала ЧМ», – сказал Фалькао.

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    Источник: Daily Mail

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    04.07.2018 23:40
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 10:07

      Англичане все же выглядели предпочтительней.

      0
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 5 июля 2018, 09:51

      Фалькао говорит о предвзятости судьи? пусть просмотрит матч по телевизору снова и честно скажет, сколько колумбийцев судья должен был удалить и скольким еще дать желтые за грязные подкаты, подножки, провокации, симуляции, затяжки времени, массовые споры с судьей и так далее. Единственная поблажка англичанам, это отсутствие желтой за симуляцию Магуайэра. Кстати, он должен был поставить еще один пенальти в ворота колумбийцев после того как счет стал 1-0. Повтор показал, что защитник задел нападающего...

      1
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      Рейтинг: +163

      Alec7183 5 июля 2018, 09:08

      Радамель прав, судья убивал Колумбию и эпизод когда англичанин колумбийцу вьехал в ногу, но ему не только не дали ЖК, так ещё штрафной в пользу англии, и ещё много.

      2
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 5 июля 2018, 09:05

      Как ни странно я заметил сразу что судья топил за Англию,

      2
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      Рейтинг: +68

      stasok 5 июля 2018, 08:45

      По-английски, тут конечно не придраться. Но под суживал явно Англичанам.

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 5 июля 2018, 07:03

      не в бровь, а в глаз (но нам тоже не стоит жаловаться!!!)....

      2
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      Рейтинг: +3254

      orech 5 июля 2018, 06:54

      А на каком языке должен говорить судья?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 5 июля 2018, 06:22

      Было, то было, Радамель.... однако обвинять американца в том что он говорит на английском это перебор....

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      Рейтинг: +84

      А Бубнов 5 июля 2018, 05:16

      ++

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 5 июля 2018, 01:34

      Давайте нам судью с Белоруссии тогда на четвертьфинал!

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