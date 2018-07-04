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  • Фалькао: «Арбитр трактовал спорные ситуации в пользу Англии. Позор, что это происходит в 1/8 финала ЧМ»

Фалькао: «Арбитр трактовал спорные ситуации в пользу Англии. Позор, что это происходит в 1/8 финала ЧМ»

4 июля 2018, 23:40
14

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао поделился мнением о судействе в матче 1/4 финала ЧМ против Англии (1:1, 3:4 по пенальти). Арбитром встречи был Марк Гейгер.

«Мне показалось странным, что на такой матч назначен американский судья. По правде говоря, есть много вопросов. Он говорил только по-английски, чувствовалась предвзятость.

Судья нам очень мешал. В ситуациях 50 на 50 он всегда принимал решения в пользу Англии. Это вредило нам, он судил команды по разным критериям.

В спорных ситуациях он отдавал предпочтение Англии. Позор, что это происходит в 1/8 финала ЧМ», – сказал Фалькао.

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Источник: Daily Mail
Чемпионат мира Англия Колумбия Фалькао Радамель
Комментарии (14)
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VikNMar
1530738810
Так назначили судью из США , надо было из Англии .....
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GoLenaStop
1530740155
Это - претензии к фифа и остальных Фу-X-уефа.
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+50/-50
1530740581
Ну а как иначе? Колумбия - страна Третьего Мира. На что они рассчитывали? Вот где мы будем, это вопрос.
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compka
1530742195
назначить на матч Англии американца - это уже предвзятое решение, англосаксы помогают друг другу...
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Mariner
1530743657
Давайте нам судью с Белоруссии тогда на четвертьфинал!
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orech
1530762884
А на каком языке должен говорить судья?
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bolela_16
1530763428
не в бровь, а в глаз (но нам тоже не стоит жаловаться!!!)....
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Dgad
1530770757
Как ни странно я заметил сразу что судья топил за Англию,
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Alec7183
1530770908
Радамель прав, судья убивал Колумбию и эпизод когда англичанин колумбийцу вьехал в ногу, но ему не только не дали ЖК, так ещё штрафной в пользу англии, и ещё много.
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JackBruce
1530773468
Фалькао говорит о предвзятости судьи? пусть просмотрит матч по телевизору снова и честно скажет, сколько колумбийцев судья должен был удалить и скольким еще дать желтые за грязные подкаты, подножки, провокации, симуляции, затяжки времени, массовые споры с судьей и так далее. Единственная поблажка англичанам, это отсутствие желтой за симуляцию Магуайэра. Кстати, он должен был поставить еще один пенальти в ворота колумбийцев после того как счет стал 1-0. Повтор показал, что защитник задел нападающего...
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