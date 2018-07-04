Фалькао: «Арбитр трактовал спорные ситуации в пользу Англии. Позор, что это происходит в 1/8 финала ЧМ»

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао поделился мнением о судействе в матче 1/4 финала ЧМ против Англии (1:1, 3:4 по пенальти). Арбитром встречи был Марк Гейгер.

«Мне показалось странным, что на такой матч назначен американский судья. По правде говоря, есть много вопросов. Он говорил только по-английски, чувствовалась предвзятость.

Судья нам очень мешал. В ситуациях 50 на 50 он всегда принимал решения в пользу Англии. Это вредило нам, он судил команды по разным критериям.

В спорных ситуациях он отдавал предпочтение Англии. Позор, что это происходит в 1/8 финала ЧМ», – сказал Фалькао.

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