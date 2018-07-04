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    Габулов: «Уже не вспомню, что говорил Акинфееву перед серией пенальти»

    Голкипер сборной России Владимир Габулов не стал раскрывать содержание разговора с Игорем Акинфеевым перед серией пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Испанией​.

    В четвертьфинале Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

    – Что вы говорили Игорю Акинфееву перед серией пенальти?

    – Ничего не говорил. По крайней мере, сейчас уже не вспомню, о чем мы на эмоциях беседовали с Игорем до матча и перед серией пенальти. Отложилось в памяти только то, как Гинтарас подсказывал Акинфееву, кто из испанцев в какой угол будет бить.

    – С трибуны бросилось в глаза, что игроки и члены штаба сборной России стояли вместе, когда пробивались пенальти, а испанцы – порознь. Обратили на это внимание?

    – Конечно. Я думаю, это один из тех пунктов, который и помог нам победить.

    Источник: Известия

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    04.07.2018 10:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 14:44

      Советовать конечно можно ,но угадать в какой угол будет бить пенальтист ,совершенно не предсказуемо.

      1
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      Рейтинг: +358

      Shak71 4 июля 2018, 13:53

      у него уже потеря памяти - его все в сборную вызывают)

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 июля 2018, 13:27

      тебя левого лавочника он ещё забыл спросить

      1
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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll 4 июля 2018, 12:42

      Ну так что? Из курицы или из свинины?

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 4 июля 2018, 11:25

      что-бы не говорил -сработало

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 июля 2018, 10:51

      Такое преимущество виднеется вдали, и только ты порадуешь Усы...

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