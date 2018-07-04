Габулов: «Уже не вспомню, что говорил Акинфееву перед серией пенальти»

Голкипер сборной России Владимир Габулов не стал раскрывать содержание разговора с Игорем Акинфеевым перед серией пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Испанией​.

В четвертьфинале Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

– Что вы говорили Игорю Акинфееву перед серией пенальти?

– Ничего не говорил. По крайней мере, сейчас уже не вспомню, о чем мы на эмоциях беседовали с Игорем до матча и перед серией пенальти. Отложилось в памяти только то, как Гинтарас подсказывал Акинфееву, кто из испанцев в какой угол будет бить.

– С трибуны бросилось в глаза, что игроки и члены штаба сборной России стояли вместе, когда пробивались пенальти, а испанцы – порознь. Обратили на это внимание?

– Конечно. Я думаю, это один из тех пунктов, который и помог нам победить.