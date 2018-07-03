Субашич: «Россия сыграет против нас от обороны, но она сильна контратакой и командной игрой»

Вратарь сборной Хорватии Даниэль Субашич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной России. Футболист готовится увидеть от хозяев игру «вторым номером».

«Сборная России – непростой соперник, у них хорошая команда с качественными игроками. Они играют дома и, конечно, полные трибуны будут давить на нас.

Наверняка российская команда сыграет от обороны, это будет тяжелый матч. Однако я надеюсь, что нам удастся победить в этой игре.

Я не люблю говорить о личностях, к тому же сборная России в целом показала отличное выступление на чемпионате мира.

Они очень опасны в контратаках и сильны командной игрой, поэтому я не хотел бы говорить о ком-то индивидуально», – сказал голкипер.

Матч состоится 7 июля.