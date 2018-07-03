Субашич: «Россия сыграет против нас от обороны, но она сильна контратакой и командной игрой»

конечно от обороны, хорваты уже показали как могут наказывать соперника при открытой игре, нашим останется только ждать своего шанса. не исключаю повторение тягомотного футбола.
Вратарь сборной Хорватии Даниэль Субашич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной России. Футболист готовится увидеть от хозяев игру «вторым номером».
«Сборная России – непростой соперник, у них хорошая команда с качественными игроками. Они играют дома и, конечно, полные трибуны будут давить на нас.
Наверняка российская команда сыграет от обороны, это будет тяжелый матч. Однако я надеюсь, что нам удастся победить в этой игре.
Я не люблю говорить о личностях, к тому же сборная России в целом показала отличное выступление на чемпионате мира.
Они очень опасны в контратаках и сильны командной игрой, поэтому я не хотел бы говорить о ком-то индивидуально», – сказал голкипер.
Матч состоится 7 июля.