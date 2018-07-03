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    Субашич: «Россия сыграет против нас от обороны, но она сильна контратакой и командной игрой»

    Вратарь сборной Хорватии Даниэль Субашич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной России. Футболист готовится увидеть от хозяев игру «вторым номером».

    «Сборная России – непростой соперник, у них хорошая команда с качественными игроками. Они играют дома и, конечно, полные трибуны будут давить на нас.

    Наверняка российская команда сыграет от обороны, это будет тяжелый матч. Однако я надеюсь, что нам удастся победить в этой игре.

    Я не люблю говорить о личностях, к тому же сборная России в целом показала отличное выступление на чемпионате мира.

    Они очень опасны в контратаках и сильны командной игрой, поэтому я не хотел бы говорить о ком-то индивидуально», – сказал голкипер.

    Матч состоится 7 июля.

    Источник: ТАСС

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    03.07.2018 20:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июля 2018, 10:23

      конечно от обороны, хорваты уже показали как могут наказывать соперника при открытой игре, нашим останется только ждать своего шанса. не исключаю повторение тягомотного футбола.

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 08:33

      Трудно даже предположить по какой схеме будет играть наша сборная?

      3
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      Рейтинг: +3754

      Yev 3 июля 2018, 21:26

      Сразу видно, разбирается человек в футболе и чемоданчик надо заранее паковать :)))
      Россия - вперёд!!!

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