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Судьи
Главный судья:
Сандро Рикки (Посус-ди-Калдас)
Материалы

Россия - Хорватия

07.07.2018, Суббота, 21:00 мск Сочи, стадион Фишт Трансляция: Первый канал Чемпионат мира, 1/4 финала Россия - Хорватия
Товарищеские матчи. Сборные 2015

17 ноября, вторник 19:00 Россия 1:3 Хорватия
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа E
11 тур
6 июня, среда 22:30 Хорватия 0:0 Россия
3 тур
6 сентября, среда 20:00 Россия 0:0 Хорватия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Уругвай 3 3 0 0 5:0 +5 9
2. Россия 3 2 0 1 8:4 +4 6
3. Саудовская Аравия 3 1 0 2 2:7 -5 3
4. Египет 3 0 0 3 2:6 -4 0
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    Рейтинг: +90

    WESSARION 8 июля 2018, 18:30

    Смолов - уходи из футбола , полный ноль , не пойму как такой игрок мог оказаться в сборной , ему даже фнл нет места.

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    Рейтинг: +915

    спанчес > WESSARION 10 июля 2018, 11:06

    и татуировки сотри

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    Рейтинг: +502

    diemens74 8 июля 2018, 09:00

    СуперМарио - ты все равно лучший в этой игре.

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 8 июля 2018, 08:54

    у нас все равно самая лучшая команда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +136

    Avatar 2 8 июля 2018, 08:23

    Жалко что наша сборная проиграла , но наши ребята молодцы .

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    Рейтинг: +225

    dovakin 8 июля 2018, 00:23

    Российская сборная показала блестящий футбол! Считаю, что она была достойна полуфинала больше, чем сегодняшняя Хорватия. Не надо поливать грязью игроков. Они сделали все возможное и невозможное!

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    Рейтинг: +487

    Иванов Иван Иванович 8 июля 2018, 00:12

    Обидно просто что сразу видно было по Смолову что незабьет ((

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    Рейтинг: +1707

    Benifacto > Иванов Иван Иванович 8 июля 2018, 00:14

    это даже не Роберто Баджо! это смолов,....

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    Рейтинг: +90

    WESSARION > Иванов Иван Иванович 8 июля 2018, 18:26

    да это ГАВНО просто непонятно , что весь чемпионат делал на поле , полный ноль .

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    Рейтинг: +1707

    Benifacto 8 июля 2018, 00:09

    Игорь Игорь Акинфеев!!!меняем на смолов смолов питушара!

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    Рейтинг: +1707

    Benifacto 8 июля 2018, 00:03

    как так можно ударить чтобы вратарь в падении, тварь !

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    Рейтинг: +951

    matvei_72 8 июля 2018, 00:02

    Пусть проиграли, но проиграли достойно. Сейчас очень жаль нашего суперМарио....

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    Рейтинг: +1707

    Benifacto 8 июля 2018, 00:02

    смолов питух!!! конченый! тварь!

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