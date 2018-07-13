Россия - Хорватия

Смолов - уходи из футбола , полный ноль , не пойму как такой игрок мог оказаться в сборной , ему даже фнл нет места.
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|17 ноября, вторник
|19:00
|Россия
|1:3
|Хорватия
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5:0
|+5
|9
|2.
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8:4
|+4
|6
|3.
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|2:7
|-5
|3
|4.
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2:6
|-4
|0
у нас все равно самая лучшая команда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Жалко что наша сборная проиграла , но наши ребята молодцы .
Обидно просто что сразу видно было по Смолову что незабьет ((
это даже не Роберто Баджо! это смолов,....
да это ГАВНО просто непонятно , что весь чемпионат делал на поле , полный ноль .