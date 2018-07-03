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  • ЧМ-2018. Швеция победила Швейцарию благодаря голу Форсберга и вышла в четвертьфинал

ЧМ-2018. Швеция победила Швейцарию благодаря голу Форсберга и вышла в четвертьфинал

3 июля 2018, 18:53
21

Сборная Швеции одержала минимальную победу над Швейцарией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

На 66-й минуте гол забил полузащитник Эмиль Форсберг. Этот мяч стал единственным в игре.

Соперник шведов в четвертьфинале определится сегодня вечером в игре Колумбии и Англии, которая начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2018. Плей-офф. 1/8 финала

Швеция – Швейцария – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Форсберг, 66.

Предупреждения: Лустиг, 31 – Бехрами, 61; Джака, 68.

Удаление: нет – Ланг, 90+4.

Календарь чемпионата мира-2018

Результаты чемпионата мира-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Швеция Швейцария
Комментарии (21)
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Sedoi_Goblin
1530633238
Помер "мотылёк" албанский на просторах СЕВЕРА!!!!!!!!!!!!!
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SinyaaPyll
1530633532
Единственная команда из третьей корзины в четвертьфинале. Молодцы!
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kaop98
1530633552
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
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Cules2013
1530633554
Думал, что Швейцария пройдёт дальше, как более именитая и техничная команда. Но не тут-то было.
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Marley Bob
1530635668
кто бы мог подумать,что Швеция зайдет так далеко..а ведь им вполне по силам пройти еще дальше.расклад сетки позволяет максимально возможное.
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Vladarg
1530636052
Матч выдался таким,как и ожидалось.нудным,с минимумом моментов.но и на этом спасибо.совсем не удивлюсь попаданию Швеции в полуфинал.
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Ще Гевара
1530637104
Шведы упёртые, это вам любой итальянец скажет.
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dugnik62
1530638966
Если дeлаете ставки -> stavki.webtalk.ru
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zigbert
1530639112
Шведы приятно удивили. Не ожидал от них такой игры.
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Yev
1530642033
Наверное, играл бы Ибрагимович, то они б и с группы не вышли, хоть какая-то вариативность в игре появилась, а то одни навесы на Нарцыса. А албано-швейцарской сборной обраточка за курицу из ручек. Россия - вперёд!!!
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