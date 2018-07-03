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    ЧМ-2018. Швеция победила Швейцарию благодаря голу Форсберга и вышла в четвертьфинал

    Сборная Швеции одержала минимальную победу над Швейцарией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

    На 66-й минуте гол забил полузащитник Эмиль Форсберг. Этот мяч стал единственным в игре.

    Соперник шведов в четвертьфинале определится сегодня вечером в игре Колумбии и Англии, которая начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    ЧМ-2018. Плей-офф. 1/8 финала

    Швеция – Швейцария – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Форсберг, 66.

    Предупреждения: Лустиг, 31 – Бехрами, 61; Джака, 68.

    Удаление: нет – Ланг, 90+4.

    Календарь чемпионата мира-2018

    Результаты чемпионата мира-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2018 18:53
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 4 июля 2018, 00:16

      Рад, что эти нацисты из Швейцарии не прошли. Шакири вообще под суд отдать надо.

      0
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 3 июля 2018, 22:07

      Жаль,что Швеция не вышла на Бразилию,а Швейцария на Мексику.Были бы интересней в футбольном плане матчи.И по моему мнению,Мексика всё же более достойна играть в 1/4 финала,нежели эти две команды.

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 3 июля 2018, 21:20

      Наверное, играл бы Ибрагимович, то они б и с группы не вышли, хоть какая-то вариативность в игре появилась, а то одни навесы на Нарцыса.
      А албано-швейцарской сборной обраточка за курицу из ручек.
      Россия - вперёд!!!

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 3 июля 2018, 20:36

      Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 20:31

      Шведы приятно удивили. Не ожидал от них такой игры.

      3
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      Рейтинг: -18

      dugnik62 3 июля 2018, 20:29

      Если дeлаете ставки -> stavki.webtalk.ru

      -2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 3 июля 2018, 19:58

      Шведы упёртые, это вам любой итальянец скажет.

      3
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 3 июля 2018, 19:40

      Матч выдался таким,как и ожидалось.нудным,с минимумом моментов.но и на этом спасибо.совсем не удивлюсь попаданию Швеции в полуфинал.

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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 3 июля 2018, 19:34

      кто бы мог подумать,что Швеция зайдет так далеко..а ведь им вполне по силам пройти еще дальше.расклад сетки позволяет максимально возможное.

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 3 июля 2018, 19:30

      красавцы

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