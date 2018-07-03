ЧМ-2018. Швеция победила Швейцарию благодаря голу Форсберга и вышла в четвертьфинал

Сборная Швеции одержала минимальную победу над Швейцарией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.
На 66-й минуте гол забил полузащитник Эмиль Форсберг. Этот мяч стал единственным в игре.
Соперник шведов в четвертьфинале определится сегодня вечером в игре Колумбии и Англии, которая начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧМ-2018. Плей-офф. 1/8 финала
Швеция – Швейцария – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Форсберг, 66.
Предупреждения: Лустиг, 31 – Бехрами, 61; Джака, 68.
Удаление: нет – Ланг, 90+4.
Календарь чемпионата мира-2018
Источник: Бомбардир.ру