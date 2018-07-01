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    Черчесов: «Четко понимали, что мы слабее испанцев. Но верили в победу изначально»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог матчу 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев (1:1). Наша команда дальше прошла благодаря победе в серии пенальти.

    «Эмоции положительные, до конца мы еще не осознали успех. Теперь ждем соперника, а также будем восстанавливаться. Будем готовиться.

    Нам помогло, что мы уже играли с испанцами в контрольной игре в подобных сочетаниях. То, что они были с мячом, это ожидалось. Они всегда так делают.

    В проход дальше мы верили с самого начала. Знали, к чему мы идем. При этом четко понимали, что слабее соперника», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

    Матч 1/4 финала россияне проведут 7 июля.

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Снимки, которые мы будем показывать своим детям

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2018 20:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 12:41

      Черчесова тоже можно похвалить - выбрал правильную тактику. Не всем нравится такая игра ,но она принесла результат. С хорватами это может не прокатить, они сейчас выглядят даже посильнее испанцев.

      2
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      Рейтинг: +87

      zabor4ik 1 июля 2018, 22:39

      Все верно, нужно быть реалистом, а не ходить в розовых очках. Но прогресс в атаке определенно нужен.....

      0
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      Рейтинг: +2726

      a_who 1 июля 2018, 21:46

      Плеть перебила обух ))) с победой !

      1
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      Рейтинг: +43

      Wolk36 1 июля 2018, 21:26

      Я тоже в вас верил ребятки,хоть сам из Белоруссии

      4
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 1 июля 2018, 20:58

      Что радует в нашей сборной,это отличная внутренняя атмосфера и полное взаимодоверие между Стасом и игроками.Ребята верят своему тренеру и по максимуму стараются отрабатывать тот план ,который выбрал тренер на игру.Черчесов трезво оценивает возможности своих ребят и соперников .Отсюда и разные модели выбора тактики.Игра от обороны никогда не была зрелищной.Но она тоже имеет право на жизнь Особенно когда она приносит положительный результат.Спасибо за победу!Спасибо за праздник!!!

      4
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      Рейтинг: +2888

      absent32 1 июля 2018, 20:40

      да, слабее. но..... но, умнее!!!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 июля 2018, 20:39

      давай полуфинал!

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 1 июля 2018, 20:39

      Отличное тренерское решение, выйти с оборонительными задачами против Испании. Молодец Черчесов и игроки. Порядок бьет класс, главное нашим этого не забывать

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