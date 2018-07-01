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  • Черчесов: «Четко понимали, что мы слабее испанцев. Но верили в победу изначально»

Черчесов: «Четко понимали, что мы слабее испанцев. Но верили в победу изначально»

1 июля 2018, 20:35
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог матчу 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев (1:1). Наша команда дальше прошла благодаря победе в серии пенальти.

«Эмоции положительные, до конца мы еще не осознали успех. Теперь ждем соперника, а также будем восстанавливаться. Будем готовиться.

Нам помогло, что мы уже играли с испанцами в контрольной игре в подобных сочетаниях. То, что они были с мячом, это ожидалось. Они всегда так делают.

В проход дальше мы верили с самого начала. Знали, к чему мы идем. При этом четко понимали, что слабее соперника», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Матч 1/4 финала россияне проведут 7 июля.

Да-да-да-да! Счастье!!!

Снимки, которые мы будем показывать своим детям

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Испания Россия Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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кузнецов артем
1530466745
Отличное тренерское решение, выйти с оборонительными задачами против Испании. Молодец Черчесов и игроки. Порядок бьет класс, главное нашим этого не забывать
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Garrincha58
1530466792
давай полуфинал!
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absent32
1530466833
да, слабее. но..... но, умнее!!!
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Krossmen73
1530467925
Что радует в нашей сборной,это отличная внутренняя атмосфера и полное взаимодоверие между Стасом и игроками.Ребята верят своему тренеру и по максимуму стараются отрабатывать тот план ,который выбрал тренер на игру.Черчесов трезво оценивает возможности своих ребят и соперников .Отсюда и разные модели выбора тактики.Игра от обороны никогда не была зрелищной.Но она тоже имеет право на жизнь Особенно когда она приносит положительный результат.Спасибо за победу!Спасибо за праздник!!!
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Wolk36
1530469590
Я тоже в вас верил ребятки,хоть сам из Белоруссии
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a_who
1530470769
Плеть перебила обух ))) с победой !
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zabor4ik
1530473999
Все верно, нужно быть реалистом, а не ходить в розовых очках. Но прогресс в атаке определенно нужен.....
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zigbert
1530524462
Черчесова тоже можно похвалить - выбрал правильную тактику. Не всем нравится такая игра ,но она принесла результат. С хорватами это может не прокатить, они сейчас выглядят даже посильнее испанцев.
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