Черчесов: «Четко понимали, что мы слабее испанцев. Но верили в победу изначально»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог матчу 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев (1:1). Наша команда дальше прошла благодаря победе в серии пенальти.

«Эмоции положительные, до конца мы еще не осознали успех. Теперь ждем соперника, а также будем восстанавливаться. Будем готовиться.

Нам помогло, что мы уже играли с испанцами в контрольной игре в подобных сочетаниях. То, что они были с мячом, это ожидалось. Они всегда так делают.

В проход дальше мы верили с самого начала. Знали, к чему мы идем. При этом четко понимали, что слабее соперника», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Матч 1/4 финала россияне проведут 7 июля.

Да-да-да-да! Счастье!!!

Снимки, которые мы будем показывать своим детям