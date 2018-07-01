Черчесов: «Четко понимали, что мы слабее испанцев. Но верили в победу изначально»

Черчесова тоже можно похвалить - выбрал правильную тактику. Не всем нравится такая игра ,но она принесла результат. С хорватами это может не прокатить, они сейчас выглядят даже посильнее испанцев.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог матчу 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев (1:1). Наша команда дальше прошла благодаря победе в серии пенальти.
«Эмоции положительные, до конца мы еще не осознали успех. Теперь ждем соперника, а также будем восстанавливаться. Будем готовиться.
Нам помогло, что мы уже играли с испанцами в контрольной игре в подобных сочетаниях. То, что они были с мячом, это ожидалось. Они всегда так делают.
В проход дальше мы верили с самого начала. Знали, к чему мы идем. При этом четко понимали, что слабее соперника», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
Матч 1/4 финала россияне проведут 7 июля.
Снимки, которые мы будем показывать своим детям