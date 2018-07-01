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    Черчесов: «Пусть испанцы владеют мячом – на здоровье»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев. Специалист дал понять, что гости будут владеть мячом.

    «Мы готовились по своему плану, все тренировались в общей группе. Поэтому то, что планировали, выполнили. Поддержка болельщиков необходима, а в этой игре тем более. Поэтому рады, что стадион будет заполнен. Что в фан-зоне, что здесь, думаю, поддержка будет обеспечена.

    Мы прекрасно знаем, что контроль мяча у испанцев не просто один из лучших, а лучший в мире. Они владеют мячом, стараются находить огрехи обороны, стараются учитывать особенности соперника. Поэтому, наверное, и сегодня они будут владеть мячом. Инициативу отдавать нельзя, а мячом пусть владеют — на здоровье», – сказал Черчесов в эфире канала «Матч ТВ».

    Матч начнется в 17:00 по Москве.

    Самый важный матч России. Ждем тут

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2018 16:22
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 11:37

      Не всегда такой футбол приносит успех, но нам повезло.

      0
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      Рейтинг: +385

      VOLK83 1 июля 2018, 20:43

      Да, автобус поставили. По-другому было и нельзя! А какую игру на чемпионате Европы показала Португалия?, никакую!, а тем не менее стали чемпионами.

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 1 июля 2018, 19:54

      Ну это уже лишнее...

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 1 июля 2018, 19:05

      Да они и так будут им владеть..
      А атаки нормальной у нас как не было так и нет. Поэтому автобус остается ставить.. Чтоб хоть сильно много не пропустить..

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 июля 2018, 19:02

      На много ли хватит "бензина" у нашего "автобуса" ? Это не футбол, а пародия на него. Одни отбиваются другие позиционно катают мяч поперёк поля. Хорваты или Дания, что наш автобус, что испанскую тачку разберут по частям...

      0
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      Рейтинг: +37

      Russisch Schwein 1 июля 2018, 19:00

      Неадекваты, нормально Россия играет. По другому с испанцами нельзя.

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 1 июля 2018, 18:53

      Такой трусливой тактики я еще не видел, на что надежда??????????

      1
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 1 июля 2018, 18:07

      Тупой физрук,и тактика гнилая!

      -1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 1 июля 2018, 17:58

      ТРУСЛИВАЯ тактика !-Черчесов НЕ ТРЕНЕР ! Ребята не слушайте его и вперед ! Игроки -молодцы !

      1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 1 июля 2018, 17:24

      Начали за здравие, заканчиваем за упокой... И я сейчас не про то, что уже проигрываем..., а то, что тактически Черчесов сразу избрал автобусную схему 10:0:0..., да еще со своими тихоходами и ...

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