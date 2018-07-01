Черчесов: «Пусть испанцы владеют мячом – на здоровье»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев. Специалист дал понять, что гости будут владеть мячом.

«Мы готовились по своему плану, все тренировались в общей группе. Поэтому то, что планировали, выполнили. Поддержка болельщиков необходима, а в этой игре тем более. Поэтому рады, что стадион будет заполнен. Что в фан-зоне, что здесь, думаю, поддержка будет обеспечена.

Мы прекрасно знаем, что контроль мяча у испанцев не просто один из лучших, а лучший в мире. Они владеют мячом, стараются находить огрехи обороны, стараются учитывать особенности соперника. Поэтому, наверное, и сегодня они будут владеть мячом. Инициативу отдавать нельзя, а мячом пусть владеют — на здоровье», – сказал Черчесов в эфире канала «Матч ТВ».

Матч начнется в 17:00 по Москве.

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