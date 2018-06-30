Голы Гризманна, Павара и Мбаппе принесли победу Франции над Аргентиной

Сегодня в Казани состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира-2018, в котором сборная Франции победила Аргентину со счетом 4:3.

На 11-й минуте счет с пенальти открыл нападающий трехцветных Антуан Гризманн. За четыре минуты до окончания основного времени первого тайма полузащитник Анхель Ди Мария его сравнял. На 48-й минуте защитник Габриэль Меркадо вывел аргентинцев вперед, однако уже через девять минут Бенжамин Павар вновь установил равновесие в игре. На 64-й минуте французы во второй раз в матче вышли вперед после точного удара форварда Килиана Мбаппе. А еще через несколько минуты он оформил дубль, забив четвертый мяч в ворота аргентинцев. Последнее слово в матче осталось за южноамериканской командой: на третьей компенсированной минуте нападающий Серхио Агуэро сократил счет до минимума, поставив точку в игре.

«Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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