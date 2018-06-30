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  • Голы Гризманна, Павара и Мбаппе принесли победу Франции над Аргентиной

Голы Гризманна, Павара и Мбаппе принесли победу Франции над Аргентиной

30 июня 2018, 18:58
26

Сегодня в Казани состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира-2018, в котором сборная Франции победила Аргентину со счетом 4:3.

На 11-й минуте счет с пенальти открыл нападающий трехцветных Антуан Гризманн. За четыре минуты до окончания основного времени первого тайма полузащитник Анхель Ди Мария его сравнял. На 48-й минуте защитник Габриэль Меркадо вывел аргентинцев вперед, однако уже через девять минут Бенжамин Павар вновь установил равновесие в игре. На 64-й минуте французы во второй раз в матче вышли вперед после точного удара форварда Килиана Мбаппе. А еще через несколько минуты он оформил дубль, забив четвертый мяч в ворота аргентинцев. Последнее слово в матче осталось за южноамериканской командой: на третьей компенсированной минуте нападающий Серхио Агуэро сократил счет до минимума, поставив точку в игре.

«Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Франция Аргентина Агуэро Серхио Ди Мария Анхель Гризманн Антуан Меркадо Габриэль Павар Бенжамен Мбаппе Килиан
Комментарии (26)
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T_REX
1530368396
Как детей, тупа идут забросы и дай Бог лягушки меньше 3х забьют и Аргентине пора искать игроков а защиту и полузащиту
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Woodbreak
1530369930
Димария бог, Месси лох
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ROMAN63new
1530369948
Вконец заржавевший Ди-_Мария случайно грохнул, как мой пугач на уроке русского во втором классе !
Ответить
KOLBIS
1530370196
Красаво ввалил...
Ответить
mihail200606
1530371810
У аргентинцев приличные вратари вымерли все что ли...
Ответить
Gullit 76
1530372802
Франция всё-таки посильнее сейчас,хотя и жалко Месси!
Ответить
T_REX
1530373847
4-3
Ответить
vavilon69
1530374692
Франция-- МОЛОДЦЫ !
Ответить
BlackMurder
1530376770
Марадонна капитулируй назад в свой кокосовый мир, вашей сборной некуй делать на ЧМ вообще, ваш уровень это Боливия
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zigbert
1530379629
Феерический футбол показали обе команды. Франция конечно была сильнее. Мбапе своей игрой приближается к звездам мирового футбола.
Ответить
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