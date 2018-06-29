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  • ФИФА – о выходе японцев из группы: «Считаем, что правильно ввели правило фэйр-плей»

ФИФА – о выходе японцев из группы: «Считаем, что правильно ввели правило фэйр-плей»

29 июня 2018, 15:09
14

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит прокомментировал выход сборной Японии в плей-офф чемпионата мира.

Вчера японцы вышли из группы благодаря меньшему количеству карточек, чем у сборной Сенегала. Другие показатели (очки, голы, личная встреча) совпадали.

– Вчера Японию освистали за то, что она последние пять минут катала мяч, зная, что выходит в плей-офф по показателю фэйр-плей. Как вы относитесь к этой ситуации?

– Это первый чемпионат мира, где мы ввели дополнительное правило, согласно которому позиции определяются по показателю фэйр-плей. Мы не хотим доводить дело до жребия! Поэтому и добавили именно такой критерий. Посмотрим, как этот пункт сработает. Пока что не считаем, что правило нужно менять.

– Вам не кажется, что желтые карточки – это вообще субъективная вещь? За одно и то же нарушение их могут в разных матчах показать или не показать.

– Я уже сказал: критерий честной игры – он дополнительный. И очень простой. Мы продвигаем принципы честного футбола и считаем, что правильно ввели это правило.

– Бельгия и Англия хотели закончить группу вторыми, а не первыми. Они выставили резервные составы, почти не пытались атаковать... Как вы относитесь к этому? И как можно решить проблему последних туров в дальнейшем?

– Каждая игра – конкурентная борьба двух команд, которые хотят побеждать. Но иногда проигрывают. Саутгейт уже четко сказал в интервью – если Бельгия не хотела выигрывать, то она забыла сказать об этом своему футболисту, который забил гол.

Что же касается Японии и последних минут, это отдельная история. Наша позиция такова: это все-таки футбол, он для болельщиков. Болельщики хотят видеть конкурентный футбол. И таким они его и увидели.

В рамках 1/8 финала команда Акиры Нисино встретится с бельгийцами. Матч состоится 2 июля в Ростове-на-Дону.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Япония Сенегал
Комментарии (14)
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Aseke_84
1530274678
Япония единственная команда из Азии пробившая в плей-офф. Но дальше без шансов
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KOLBIS
1530274960
А ведь действительно судья может ошибиться и дать желтую незаслуженно,игру конечно же лишнюю проводить не будут, честный жребий более правильный выход...
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тщмек 19
1530275017
а если б карточек было поровну?
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kaop92
1530275593
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
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серега кашин
1530278221
фифа ввели самое дурацкое правило за свое существование
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anri1703
1530285940
а что они еще могут сказать простите были не правы ?
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anri1703
1530286233
я вот все по поводу плей офф думаю если бы было как лч жеребьевка но тогда надо как то 3 тур сокращать чтобы к плей офф примерно одинаково команды отдохнули а так получается неделя разбега пока тур идет но все можно решить покрайне мере не было бы таких мутных матчей не подгадывали кому лучше на кого выйти
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Cules2013
1530286287
Интервью, конечно, бомбезное - журналист задаёт вопросы, а представитель ФИФА увиливает от ответов, никакой аргументации, ничего. Смысл всего интервью: -Считаете ли вы ваше правило фэйр-плей хорошим? -Да. -Почему? - Потому. ---- Типичный ответ человека, наделённого серьёзной властью.
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Тибер
1530302386
Мы за чистую игру! ))))
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