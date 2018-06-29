ФИФА – о выходе японцев из группы: «Считаем, что правильно ввели правило фэйр-плей»

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит прокомментировал выход сборной Японии в плей-офф чемпионата мира.

Вчера японцы вышли из группы благодаря меньшему количеству карточек, чем у сборной Сенегала. Другие показатели (очки, голы, личная встреча) совпадали.

– Вчера Японию освистали за то, что она последние пять минут катала мяч, зная, что выходит в плей-офф по показателю фэйр-плей. Как вы относитесь к этой ситуации?

– Это первый чемпионат мира, где мы ввели дополнительное правило, согласно которому позиции определяются по показателю фэйр-плей. Мы не хотим доводить дело до жребия! Поэтому и добавили именно такой критерий. Посмотрим, как этот пункт сработает. Пока что не считаем, что правило нужно менять.

– Вам не кажется, что желтые карточки – это вообще субъективная вещь? За одно и то же нарушение их могут в разных матчах показать или не показать.

– Я уже сказал: критерий честной игры – он дополнительный. И очень простой. Мы продвигаем принципы честного футбола и считаем, что правильно ввели это правило.

– Бельгия и Англия хотели закончить группу вторыми, а не первыми. Они выставили резервные составы, почти не пытались атаковать... Как вы относитесь к этому? И как можно решить проблему последних туров в дальнейшем?

– Каждая игра – конкурентная борьба двух команд, которые хотят побеждать. Но иногда проигрывают. Саутгейт уже четко сказал в интервью – если Бельгия не хотела выигрывать, то она забыла сказать об этом своему футболисту, который забил гол.

Что же касается Японии и последних минут, это отдельная история. Наша позиция такова: это все-таки футбол, он для болельщиков. Болельщики хотят видеть конкурентный футбол. И таким они его и увидели.

В рамках 1/8 финала команда Акиры Нисино встретится с бельгийцами. Матч состоится 2 июля в Ростове-на-Дону.