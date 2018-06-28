Аленичев: «Пока Роналду на фоне Месси – космос!»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев сравнил звезд сборных Португалии и Аргентины – Криштиану Роналду и Лионеля Месси соответственно.

– Месси, проваливший первые две встречи, просто заложник того, что происходит с командой?

– Конечно. Видно, что до заключительного матча в группе Лионель выходил на поле без эмоций. Все ждут, что Месси каждый раз будет в одиночку решать исход. Но это неправильно. Все-таки против аргентинцев выстраивают насыщенную оборону, как это делали исландцы. И почти нереально что-то сделать одному. Но Лео до Нигерии, конечно, был не тот. И если продолжит в том же духе, «Золотой мяч» лучшего на ЧМ уже не получит.

– Криштиану на его фоне космос?

– Да, доказал сразу, сделав хет-трик с Испанией. Ну а в том, что не забил пенальти Ирану, нет ничего страшного. Так что пока Роналду действительно выглядит сильнее Месси.