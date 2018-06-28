Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аленичев: «Пока Роналду на фоне Месси – космос!»

28 июня 2018, 08:30
16

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев сравнил звезд сборных Португалии и АргентиныКриштиану Роналду и Лионеля Месси соответственно.

– Месси, проваливший первые две встречи, просто заложник того, что происходит с командой?

– Конечно. Видно, что до заключительного матча в группе Лионель выходил на поле без эмоций. Все ждут, что Месси каждый раз будет в одиночку решать исход. Но это неправильно. Все-таки против аргентинцев выстраивают насыщенную оборону, как это делали исландцы. И почти нереально что-то сделать одному. Но Лео до Нигерии, конечно, был не тот. И если продолжит в том же духе, «Золотой мяч» лучшего на ЧМ уже не получит.

– Криштиану на его фоне космос?

– Да, доказал сразу, сделав хет-трик с Испанией. Ну а в том, что не забил пенальти Ирану, нет ничего страшного. Так что пока Роналду действительно выглядит сильнее Месси.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Аргентина Португалия Месси Лионель Роналду Криштиану Аленичев Дмитрий
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KOLBIS
1530164722
Ты космос Криш...
Ответить
insider_retro
1530167256
Тем и хорош турнир, что здесь проявляются лучшие качества, возможности и способности игроков!.. Налицо проявление разницы игры звёзд в звёздных клубных составах и в составах сборных стран!.. Тема обширная и полна противоречий, но некоторые признаки подтверждают сказанное... В клубе Месси способен на многое, а в сборной - мучается и тяготится без должной поддержки!...
Ответить
Александр52
1530169614
А вы сами когда нибудь играли в финале Чемпионата мира ? А Лео уже играл, а Рональду нет. По этому лучше промолчать.
Ответить
Alan_15
1530171111
Роналду всегда КОСМОС ! А Месси, так, искусственно созданый противовес португальцу .
Ответить
tulala1977
1530174061
Люди !!!Наслаждайтесь ,пока они играют,ведь скоро этого не будет .Рано или поздно они завершат свою фантастически звёздную карьеру , и что мы будем тогда делать и на кого смотреть , а главное кого и с кем сравнивать, так что........
Ответить
Cules2013
1530184073
Преждевременное заключение. А если Португалия вылетит в 1/8, а Аргентина пройдёт дальше? Тут все глоры вымрут сразу месяца на 2. Пока что особых поводов для радости у Роналду тоже нет. Португальцы уже не раз вылетали в 1/8.
Ответить
vvv111
1530185517
Роналду как Дзюба стоит как столб ждет мяча. А Месси это вездесущий пахарь нашли кого сравнить. Пока Месси существует ПЕНАЛДУ всегда второй
Ответить
Супервайзер
1530185701
Аленичев прав.
Ответить
zigbert
1530192893
Почему то не хочется сравнивать -кто лучший кто нет? Пусть играют и радуют своих поклонников пока идет ЧМ.
Ответить
dinar7777dinar
1530204133
португальский питух до этого забил 3 гола на 3 чемпах мира ! в этот раз вышли из группы но уругвай португальскому автобусу не пройти да и видали мы эту кристину в матче с ираном где иран должен был проходить но чистый гол не засчитали ! кристина чемпиона мира по ныркам только и делал что нырял в матче с испанцами !
Ответить
Главные новости
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
4
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
3
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
9
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
17
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+