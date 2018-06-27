Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Идову: «Были в 4 минутах от выхода из группы»

27 июня 2018, 06:09
1

Защитник сборной Нигерии Брайн Идову назвал обидным поражение своей команды от Аргентины в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2018.

«Обидно. Были в 4 минутах от выхода из группы. Думаю, это самое обидное поражение, которое испытывал в жизни.

Как пропустили гол Рохо? Мы с Павоном боролись за мяч, от него он попал к Меркадо. Я из-за усталости не так агрессивно пошел его встречать. Он успел подать, и я не увидел, что он это сделал в штрафную. Не знаю, как Рохо вообще там оказался, его пытались накрыть, но уже было поздно. Он здорово попал.

Как игралось против Лионеля Месси? Тяжело. Не просто так это лучший игрок мира. Может убрать в любую сторону под любую ногу. Он игрок топ-уровня. С ним можно справиться, только если играть близко – и то не факт – или когда вокруг два-три человека», – сказал Идову.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Нигерия – Аргентина завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Нигерийцы закончили выступление на турнире, представители Южной Америки вышли в 1/8 финала со второго места в группе D, где встретятся с Францией.

Аргентинцы ненавидят своего тренера. И влюбляют россиян песнями

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Нигерия Аргентина Месси Лионель Идову Брайан Рохо Маркос
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Freyk
1530075285
Брайан молодец, питерский парень, до конца боролся у себя дома на стадионе. Жаль, что из-за нашего лимита и его дебюта в сборной Нигерии ему теперь придется покинуть РФПЛ!
Ответить
Главные новости
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
2
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
3
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
9
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
16
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+