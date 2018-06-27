Идову: «Были в 4 минутах от выхода из группы»

Защитник сборной Нигерии Брайн Идову назвал обидным поражение своей команды от Аргентины в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2018.

«Обидно. Были в 4 минутах от выхода из группы. Думаю, это самое обидное поражение, которое испытывал в жизни.

Как пропустили гол Рохо? Мы с Павоном боролись за мяч, от него он попал к Меркадо. Я из-за усталости не так агрессивно пошел его встречать. Он успел подать, и я не увидел, что он это сделал в штрафную. Не знаю, как Рохо вообще там оказался, его пытались накрыть, но уже было поздно. Он здорово попал.

Как игралось против Лионеля Месси? Тяжело. Не просто так это лучший игрок мира. Может убрать в любую сторону под любую ногу. Он игрок топ-уровня. С ним можно справиться, только если играть близко – и то не факт – или когда вокруг два-три человека», – сказал Идову.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Нигерия – Аргентина завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Нигерийцы закончили выступление на турнире, представители Южной Америки вышли в 1/8 финала со второго места в группе D, где встретятся с Францией.

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