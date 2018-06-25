ЧМ-2018. Португалия и Иран поделили очки, Роналду не забил пенальти

В матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 сборная Португалии в Саранске упустила победу над Ираном – 1:1.
Во втором тайме нападающий Криштиану Роналду не забил пенальти.
В 1/8 финала Португалия сыграет против Уругвая.
ЧМ-2018. Групповой этап. Группа В. 3-й тур
Иран – Португалия – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Куарежма, 45; 1:1 – Ансарифард, 90+3 (с пенальти).
Иран: Бейранванд, Хаджусафи (Мохаммади, 56), Хосейни, Пурлиганджи, Резаэян, Амири, Эзатолахи (Ансарифард, 76), Эбрахими, Джаханбахш (Годдос, 70), Тареми, Азмун.
Португалия: Патрисиу, Геррейру, Фонте, Пепе, Соареш, Мариу (Моутинью, 84), Карвалью, Ад. Силва, Куарежма (Б. Силва, 70), Ан. Силва, Роналду.
Предупреждения: Хаджусафи, 52; Азмун, 54 – Геррейру, 33; Роналду, 83.
Источник: Бомбардир.ру