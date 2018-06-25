Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЧМ-2018. Португалия и Иран поделили очки, Роналду не забил пенальти

ЧМ-2018. Португалия и Иран поделили очки, Роналду не забил пенальти

25 июня 2018, 22:57
25

В матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 сборная Португалии в Саранске упустила победу над Ираном – 1:1.

Во втором тайме нападающий Криштиану Роналду не забил пенальти.

В 1/8 финала Португалия сыграет против Уругвая.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа В. 3-й тур

Иран – Португалия – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Куарежма, 45; 1:1 – Ансарифард, 90+3 (с пенальти).

Иран: Бейранванд, Хаджусафи (Мохаммади, 56), Хосейни, Пурлиганджи, Резаэян, Амири, Эзатолахи (Ансарифард, 76), Эбрахими, Джаханбахш (Годдос, 70), Тареми, Азмун.

Португалия: Патрисиу, Геррейру, Фонте, Пепе, Соареш, Мариу (Моутинью, 84), Карвалью, Ад. Силва, Куарежма (Б. Силва, 70), Ан. Силва, Роналду.

Предупреждения: Хаджусафи, 52; Азмун, 54 – Геррейру, 33; Роналду, 83.

Календарь ЧМ-2018

Турнирная таблица ЧМ-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Иран Португалия
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
panmon
1529956719
Как можно было дать Роналду жёлтую и поставить такой пенальти после повтора - я не знаю...
Ответить
Army_Fan
1529956800
Иранцы молодцы и если бы игрок иранской сборной ударил бы КроРо, то его сразу бы удали
Ответить
portero
1529957550
комментаторы несли чушь как при ничьей Иран мог обогнать Испанию? очков поровну мячей у Испании больше забито разница 0, личная встреча за Испанией?
Ответить
МВС
1529958065
Фартит Роналду и его сотоварищам не по детски.
Ответить
Cules2013
1529958176
Ну вот и Роналду не забил)
Ответить
Ruryu
1529958240
Иранцы,прикольные пацанчики. Им чуточку мастерства... самоотдача супер!
Ответить
GoLenaStop
1529958704
С этими VAR фигня какая-то... - руки мешают игрокам! Раньше не мешали, а теперь всё не так. Ну, так и будет - всех выпускать на поле в смирительных рубашках. Вот это - чисто футбол, только лёгкие подкаты! Да, мешки на ноги тоже приготовлены!
Ответить
Александр52
1529959741
Пенальти ? Такое бывает, ну не забивают, это же футбол, в этом его смотрительность, ради этого мы его любим.
Ответить
Sterh
1529992895
Где все курицы, которые кудахтали про Месси и пенальти?))) Зачем же засунули свои языки в свои же жопы?)) Расчехляйте!)
Ответить
zigbert
1529993785
Вот и Роналду отметился.
Ответить
Главные новости
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
3
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
5
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
1
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
15
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
5
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+