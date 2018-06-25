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    Черчесов: «Мы психологически крепкая команда, чтобы перелопатить поражение от Уругвая»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о поражении от Уругвая (0:3) в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018.

    «Мы хотели отыграться, забить хотя бы один гол, чтобы потом возможно и второй забить. Сделали соответствующие замены.

    Команда у нас психологически крепкая, чтобы пережить... Нет, неправильное слово. Воспринять... Нет, как же сформулировать... Перелопатить внутри это поражение и сделать определенные выводы.

    А внутреннее состояние, с которым каждый игрок подходит к матчу, – это уже индивидуальные особенности.

    Сначала это нам это не удалось, но по ходу игры мы какие-то вещи исправили. Нельзя начинать матчи вальяжно», – сказал Черчесов.

    Россияне заняли второе место в группе А.

    Россия сгорела Уругваю. Но это нормально

    Источник: Sports.ru

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    25.06.2018 20:01
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 июня 2018, 09:52

      ну поглядим что будет с Испанией. как вы все перелопатите и перекопаете))

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 08:22

      Головина все же не хватало ,от Дзюбы ждал большего.

      2
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      Рейтинг: +14

      llekk 26 июня 2018, 00:28

      Увы Египты и С.Аравии закончились, да и дзюбинальдо успел выпустить весь пар в первых 2играх ,ещё одна игра и закончаться еще эмоции и силы и вера .

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 июня 2018, 23:39

      Всей команде лопаты в руки и бабушкам огород вскапывать. Хоть узнаете, что такое трудовые мозоли...

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 июня 2018, 23:06

      Ну все, привет Испания....

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июня 2018, 21:09

      Представляю как усы Саламыча в раздевалке искали,когда он разносил их всех там...

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 25 июня 2018, 21:08

      неужели опять старые песнопения о главном... ? с небес на землю спустили

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 25 июня 2018, 20:47

      ДАЛИ БОЙ!)))

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 25 июня 2018, 20:47

      Уругвай особо и не напрягался... пару штрафных и привет....

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 25 июня 2018, 20:20

      Посмотрел схему с Миранчуком и Фёдором Кудряшовым, не в женский половой, не в РККА. Хотели эксперимент, получили. Пока ничего страшного не вижу. Саламовичу все карты в руки.

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