Черчесов: «Мы психологически крепкая команда, чтобы перелопатить поражение от Уругвая»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о поражении от Уругвая (0:3) в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018.

«Мы хотели отыграться, забить хотя бы один гол, чтобы потом возможно и второй забить. Сделали соответствующие замены.

Команда у нас психологически крепкая, чтобы пережить... Нет, неправильное слово. Воспринять... Нет, как же сформулировать... Перелопатить внутри это поражение и сделать определенные выводы.

А внутреннее состояние, с которым каждый игрок подходит к матчу, – это уже индивидуальные особенности.

Сначала это нам это не удалось, но по ходу игры мы какие-то вещи исправили. Нельзя начинать матчи вальяжно», – сказал Черчесов.

Россияне заняли второе место в группе А.

Россия сгорела Уругваю. Но это нормально