Автогол Черышева увеличил счет в матче Уругвай – Россия

Слишком уж простые получились голы в наши ворота. В первом случае ,стенка была поставлена не правильно и Суарес направил мяч в нижний угол. Второй мяч получился с отскока от Черышева, хотя этот удар должен был блокирован за пределами штрафной, но почему то там никого не оказалось. После удаления Смольникова стало ясно что отыграться будет трудно. Все три мяча были забиты практически со стандартов и над этим надо поработать Черчесову в преддверии матча 18 финала.
Сегодня в Самаре проходит поединок третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 между сборными России и Уругвая.
На 10-й минуте счет во встрече открыл нападающий Луис Суарес прямым ударом со штрафного.
Спустя 13 минут полузащитник уругвайцев Диего Лашальт при помощи рикошета от Дениса Черышева удвоил преимущество своей команды выстрелом из-за пределов штрафной.
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— FIFA World Cup (@WorIdCupUpdates) 25 июня 2018 г.
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— Ⓚ² (@ibushia) 25 июня 2018 г.