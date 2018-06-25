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    Автогол Черышева увеличил счет в матче Уругвай – Россия

    Сегодня в Самаре проходит поединок третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 между сборными России и Уругвая.

    На 10-й минуте счет во встрече открыл нападающий Луис Суарес прямым ударом со штрафного.

    Спустя 13 минут полузащитник уругвайцев Диего Лашальт при помощи рикошета от Дениса Черышева удвоил преимущество своей команды выстрелом из-за пределов штрафной.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2018 17:24
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    Комментарии100
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 21:58

      Слишком уж простые получились голы в наши ворота. В первом случае ,стенка была поставлена не правильно и Суарес направил мяч в нижний угол. Второй мяч получился с отскока от Черышева, хотя этот удар должен был блокирован за пределами штрафной, но почему то там никого не оказалось. После удаления Смольникова стало ясно что отыграться будет трудно. Все три мяча были забиты практически со стандартов и над этим надо поработать Черчесову в преддверии матча 18 финала.

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      Рейтинг: +69

      доктор 48 25 июня 2018, 19:21

      Что поделаешь рефери --нигер!!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 июня 2018, 19:14

      Вопрос не в том, что проиграли, а как играли... Многие так и не усвоили, что в футбол не только ногами играют, но прежде всего головой в прямом и переносном смысле. Детские нарушения у своей штрафной, зарабатывание не нужных жёлтых карточек. Ты уже висишь на карточке так включай мозги прежде чем в такой отбор идти. Обрезы с пасом поперёк поля, это подготовительный нулевой футбольный класс. Надеюсь, что после этой игры, Самедов наконец присядет на лавку. Ну не идёт даже подача в штрафную, ну уйди на фиг от мяча и пусть подаёт Зобнин или Кузяев.

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 25 июня 2018, 19:14

      дауайте не будем, жи есть, лить на голову свинец!!! парни старались...не ожидал такой самоотдачи от дзюбы! ромка - лучший! кузяй красава....миранчук - ниже уровня канализации (мы играли благодаря ему с самого начала минус один)...не ожидал конечно такой глупости от смолы...акинфей как всегда - где то тащит, а гдето пропускает детские голы....кутепову надавать хороших подсрачникоф, игнашевич - в свою силу, красава!...в целом, ставлю твердую тройку

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 25 июня 2018, 18:56

      гребаные вы болельщики, проиграла сборная 0-3 и вы начали выливать говно, это не сборная наша говно, это вы говно! Понятно было, что проиграем, че вы сразу обсираете?! Не можете болеть идите играйте на пк в футбол, вы же знатоки! Задолбали, проиграли никому не нужный матч и вы усрались! ПОЗОРИЩЕ вы, а не болельщики!!!

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      Рейтинг: +1320

      ruded > fortune-bva 25 июня 2018, 18:57

      обидна, да..? что Миранчук - УГ

      2
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > ruded 25 июня 2018, 18:58

      да за всю сборную обидно, но если мы отвернемся от них, они вообще не будут даже ходить

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      Рейтинг: +1320

      ruded > fortune-bva 25 июня 2018, 18:59

      они по-любому будут ходить. У них цель: продать себя в клубы, а не честь страны защитить.

      3
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > fortune-bva 25 июня 2018, 18:59

      Тут просто болельщики педика рональду собрались, не обращай на них внимание.

      -1
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      Рейтинг: +1320

      ruded > Антибиотик 25 июня 2018, 19:07

      больше всех намекает про "этих самых" - кто сам латентный... интересуйся психологией. И минусуешь - обосновывай

      2
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > ruded 25 июня 2018, 19:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А что тут обосновывать? Миранчук вышел и оказался никакой, как и многие другие. Но ты же его специально выделил чтобы уколоть клубную принадлежность. Гнусно ты поступаешь, за что тебе и минус.

      -4
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      Рейтинг: +1320

      ruded > Антибиотик 25 июня 2018, 19:15

      с латентностью ты согласен. Про Миранчука сказал, потому что его сравнивают с Головиным.

      2
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > ruded 25 июня 2018, 19:17

      Твоя психология дала трещину, я с ног до головы гетеросексуал. Продолжай фантазировать)

      -3
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      Рейтинг: +19

      biseptol > fortune-bva 25 июня 2018, 19:19

      За что эти буратины деньги получают?Они как ходили так и будут ходить!Враньё что за них вся страна болела!У меня все знакомые за Уругвай болели.И знакомые знакомых тоже!

      2
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Вот оно чё Михалыч 25 июня 2018, 19:29

      Дебил ты Михалыч и это твоя судьба.

      -1
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > Вот оно чё Михалыч 25 июня 2018, 20:17

      сказать можно все, что угодно, он дал ребятам почувствовать ЧМ, выпустил со скамейки ребят, чуда не стоило ждать, у нас ужаснейшая оборона и нам дальше будет только хуже, я предлагаю остаться со сборной до конца, им на нас похеру, а мне вот нет! Пусть выходят и показывают кто в доме хозяин! Я "ЗА" нашу сборную даже после 0-3

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      Рейтинг: +1236

      омск55 25 июня 2018, 18:49

      Вот и весь наш максимум, дворовые команды по плечу , а посильнее ...пипец

      4
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      Рейтинг: +21

      pazak > 25 июня 2018, 19:03

      еще повезло что 0-5 не получили .да уровень сборных саудитов то есть 4-5 десяток

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 25 июня 2018, 18:35

      Блин..уберите диктора с противным голосом ..что за чмо ..я звук вынужден выключать чтоб его не слушать..

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      Рейтинг: +19

      biseptol > Путник 13 25 июня 2018, 19:22

      Да оба хороши-Бивис и Батхед бль!

      0
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      Рейтинг: +40

      Taga25 25 июня 2018, 18:34

      Дзюба-полено, братишка Кержакова)))

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      Рейтинг: +19

      biseptol > Taga25 25 июня 2018, 19:26

      На Евровиденье самойлову взяли,надо было вместо дзюбы кобзона взять!!!

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      Рейтинг: +255

      aleksander 25 июня 2018, 18:33

      Вот теперь узнаю нашу сборную)))

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 25 июня 2018, 18:33

      Все по делу.. Наш уровень -египет.. Где космос,Стас?

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