Автогол Черышева увеличил счет в матче Уругвай – Россия

Сегодня в Самаре проходит поединок третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 между сборными России и Уругвая.

На 10-й минуте счет во встрече открыл нападающий Луис Суарес прямым ударом со штрафного.

Спустя 13 минут полузащитник уругвайцев Диего Лашальт при помощи рикошета от Дениса Черышева удвоил преимущество своей команды выстрелом из-за пределов штрафной.

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