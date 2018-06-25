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Автогол Черышева увеличил счет в матче Уругвай – Россия

25 июня 2018, 17:24
103

Сегодня в Самаре проходит поединок третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 между сборными России и Уругвая.

На 10-й минуте счет во встрече открыл нападающий Луис Суарес прямым ударом со штрафного.

Спустя 13 минут полузащитник уругвайцев Диего Лашальт при помощи рикошета от Дениса Черышева удвоил преимущество своей команды выстрелом из-за пределов штрафной.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Уругвай Россия Суарес Луис Лаксальт Диего
Комментарии (103)
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GrizzlyD
1529938152
зачем Черышева заменил *********? Смольников, что у тебя с головой, зачем такой подкат делать? Бестолковые
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shurik45
1529938349
Странно ,что Миранчук остановился и перестал бежать в моменте с фолом Смольникова. Да и вообще Алексей как-то выбивается из игры. Ожидал от него лучшей игры.
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slavа0508
1529938393
Ну что разнылись,,,,,вы что хотеле что б были одни победы вдруг??????Всё нормально играем как можем,,,,выигрываем у тех кого сильней,,и проигрываем тем кого о приоре слабей,,,,,,и что проиграем Испанцам тоже будите обсирать?????
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Smekaev
1529938987
Смольников предыдущие два турнира запорол начисто, и надеяться было, что сейчас он сыграет лучше - это как в деда мороза верить. Я как его увидел в старте, сразу приготовился к неприятностям, и этот чувак меня не подвел:(
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Муруал
1529939067
Наконец-то увидели истинный уровень сборной.Купленные у слабых команд игры кончились.
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portero
1529939172
надо не напрягаться , пускай Уругвай катает мяч весь второй тайм, их это устроит..
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portero
1529939454
просто предыдущие две игры в ворота не попадали соперники, а сейчас надежда что они пешком будут ходить, посчитают что им большего не надо
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Ragnar Viking
1529939951
Я когда писал,что наша сборная не сильная,так как нет топ игроков,вы мне все минусовал! Этот матч показывает, кто есть кто! Просто надо трезво смотреть на вещи,чтобы знать где слабость,чтобы затем сделать сильной! А вы все после двух побед над недосборными, начали летать в облаках!
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Путник 13
1529940934
Блин..уберите диктора с противным голосом ..что за чмо ..я звук вынужден выключать чтоб его не слушать..
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fortune-bva
1529942170
гребаные вы болельщики, проиграла сборная 0-3 и вы начали выливать говно, это не сборная наша говно, это вы говно! Понятно было, что проиграем, че вы сразу обсираете?! Не можете болеть идите играйте на пк в футбол, вы же знатоки! Задолбали, проиграли никому не нужный матч и вы усрались! ПОЗОРИЩЕ вы, а не болельщики!!!
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