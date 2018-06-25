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    Фалькао – о первом голе на ЧМ: «Я мечтал об этом с 1994 года»

    Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Польши (3:0). В этой игре форвард забил свой первый гол на ЧМ.

    «Исполнил ли я свою мечту забить на чемпионате мира? Я думал об этом с первого чемпионата мира, увиденного по телевизору. С 1994 года. Я мечтал о том, что выйду в составе своей сборной и забью.

    Последние несколько дней я особенно много об этом думал. Мы были в ситуации, когда нужно было побеждать. Мы говорили о необходимости показать свои качества, чтобы остаться на чемпионате мира. Мы верили, что сможем преодолеть результат первого матча», – сказал Фалькао.

    Почему вылет Польши – это сенсация

    Источник: Sport24

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    25.06.2018 01:40
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 11:49

      Мечта сбылась.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 25 июня 2018, 05:35

      да уж

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 25 июня 2018, 04:11

      В России мечты сбываются! ))

      0
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