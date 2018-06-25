Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Польши (3:0). В этой игре форвард забил свой первый гол на ЧМ.

«Исполнил ли я свою мечту забить на чемпионате мира? Я думал об этом с первого чемпионата мира, увиденного по телевизору. С 1994 года. Я мечтал о том, что выйду в составе своей сборной и забью.

Последние несколько дней я особенно много об этом думал. Мы были в ситуации, когда нужно было побеждать. Мы говорили о необходимости показать свои качества, чтобы остаться на чемпионате мира. Мы верили, что сможем преодолеть результат первого матча», – сказал Фалькао.

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