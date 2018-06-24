Умаров: «Салах полон надежд сыграть против «Ахмата». Информация CNN – чушь, они оклеветали нашего любимого игрока»

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров прокомментировал заметку CNN о нападающем Египта Мохамеде Салахе. Сообщалось, что Салах может покинуть сборную из-за Рамзана Кадырова.

«Это неправда, это чушь. Я сам видел, в каком настроении был наш любимый игрок. Он не мог сделать таких заявлений. То, что сейчас пытаются говорить о Мохамеде Салахе, ссылаясь на неизвестный «источник, близкий к клубу «Ливерпуль», нарушает его права.

Я считаю, что CNN грубо нарушил права знаменитого футболиста. CNN оклеветал и поставил в неудобное положение Мохаммеда Салаха, который полон надежд, что в составе сборной Египта он сыграет с клубом «Ахмат».

Я уверен, что если Мохамед Салах прочитал эту заметку на CNN, он будет сожалеть, что CNN себе такое позволяет», – цитирует Умарова «Говорит Москва».

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