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    Умаров: «Салах полон надежд сыграть против «Ахмата». Информация CNN – чушь, они оклеветали нашего любимого игрока»

    Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров прокомментировал заметку CNN о нападающем Египта Мохамеде Салахе. Сообщалось, что Салах может покинуть сборную из-за Рамзана Кадырова.

    «Это неправда, это чушь. Я сам видел, в каком настроении был наш любимый игрок. Он не мог сделать таких заявлений. То, что сейчас пытаются говорить о Мохамеде Салахе, ссылаясь на неизвестный «источник, близкий к клубу «Ливерпуль», нарушает его права.

    Я считаю, что CNN грубо нарушил права знаменитого футболиста. CNN оклеветал и поставил в неудобное положение Мохаммеда Салаха, который полон надежд, что в составе сборной Египта он сыграет с клубом «Ахмат».

    Я уверен, что если Мохамед Салах прочитал эту заметку на CNN, он будет сожалеть, что CNN себе такое позволяет», – цитирует Умарова «Говорит Москва».

    Салах может уйти из сборной Египта из-за Кадырова

    «Ахмат» сыграет товарищеский матч со сборной Египта

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2018 22:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 24 июня 2018, 23:44

      Вот и пригласил от души погостить футболистов в Чеченскую республику... Забавная ситуация!

      0
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      Рейтинг: +60

      Shaft 24 июня 2018, 23:29

      Кто-то этих обезьян может успокоить? Мало того , что бандиты и убийцы пиарятся за счёт прекрасного игрока, так они ещё, не обращая внимания на очевидные его слова, кукарекают что-то

      4
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 июня 2018, 23:13

      Полная чушь

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 24 июня 2018, 23:02

      Прямо так и вижу,как Салах играя в Ливерпуле являясь долларовым миллионером,и которым интересуются многие ТОП клубы мира, мечтает сыграть в чемпионате России против или за Терек...)))

      1
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      Рейтинг: +139

      DS7 > GoldPlayFIFARus9 25 июня 2018, 00:22

      Так а где сказано, что Салах в РФПЛ хочет?) написано же чётко «Момо Салах полон надежд, что в составе сборной Египта сыграет с клубом Ахмат»)

      1
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > DS7 25 июня 2018, 01:23

      Каким образом сборная Египта может сыграть с Тереком?

      1
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      Рейтинг: +64

      LaMagica > GoldPlayFIFARus9 25 июня 2018, 05:36

      Видимо, как сборная России против Динамо, наименее сюррелистичный сценарий)

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 24 июня 2018, 23:01

      Все, ждем трансфера Салаха в Ахмат))) Как раз НДС подняли - и на вырученные деньги купят в клуб Мохамеда)))

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