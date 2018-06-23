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«Ахмат» сыграет товарищеский матч со сборной Египта

23 июня 2018, 18:27
17

«Ахмат» проведет товарищеский поединок со сборной Египта, сообщил в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, стороны уже достигли договоренности.

Египтяне базируются в Грозном во время чемпионата мира-2018. Ранее Кадыров присвоил звание почетного гражданина Чечни нападающему африканской команды Мохамеду Салаху.

Египет – соперник сборной России на ЧМ-2018 в группе А. После двух туров он потерял шанс на выход в плей-офф турнира.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Ахмат Египет
Комментарии (17)
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Army_Fan
1529767751
Кто не играл на ЧМ, тот и будет играть
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baden69
1529768341
"Ранее Кадыров присвоил звание почетного гражданина Чечни нападающему африканской команды Мохамеду Салаху." Интересно за что присвоено звание почетного...??? За то, что Салах приехал в Грозный? Вообще-то такие звания присваивают людям, которые очень много сделали для региона, города, республики; добились чего-то грандиозного, при этом родившись или проживая долгое время в данном субъекте, а тут приехал известный футболист и ... здрасьте!
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Atoniq
1529768521
а вот зачем Кадыров возил Салаха на тачке,прибалтывал телочку,ломалась не долго..))
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xapaycm
1529768930
В принципе ничего плохого. Болельщикам праздник организовали. Глядишь от Салаха кто в Англии узнает, что у нас в Чечне не все с автоматами и бородами ходят, что медведи на каждом углу на балалайках не играют.
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Полная Канистра
1529771548
салах после награждения и //АХМАТУ// не забьёт ведь не удобно будет как то если разнесёт калитку
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OfaZavr
1529771870
ах вот оно значит для чего все делалось))
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Тибер
1529772701
Египтяне научите чеченцев в футбол играть! ))) Салах мо`лодец! ))
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Hoahin
1529772834
Цирк
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Патронташ
1529826959
Походу подкинул египтянам рамзанка дыров нехило деньжат от русских налогоплательщиков. Почему нет? Дань поступает стабильно и постоянно увеличивается.Может себе и не такое позволить.
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Васьок86
1529899961
обе забьют
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