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    «Ахмат» сыграет товарищеский матч со сборной Египта

    «Ахмат» проведет товарищеский поединок со сборной Египта, сообщил в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, стороны уже достигли договоренности.

    Египтяне базируются в Грозном во время чемпионата мира-2018. Ранее Кадыров присвоил звание почетного гражданина Чечни нападающему африканской команды Мохамеду Салаху.

    Египет – соперник сборной России на ЧМ-2018 в группе А. После двух туров он потерял шанс на выход в плей-офф турнира.

    Источник: Р-Спорт

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    23.06.2018 18:27
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 25 июня 2018, 07:12

      обе забьют

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 23:44

      Теперь им ничего не светит , можно и в товарняк сыграть.

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 24 июня 2018, 18:02

      Чеченский "борз 1"-сиречь по-русски волк 1 на аватарку льва наклепал. Козу, которую пасет, еще позабыл. Смешные они от своих дешевых понтов бывают, эти горные чабаны вахи ипиевы.

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 24 июня 2018, 17:40

      Завидуйте муд- -и

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 24 июня 2018, 17:37

      МОЛОДЦЫ!!! А вы так можете гав- - - и?

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 24 июня 2018, 12:58

      Отлично!

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 24 июня 2018, 10:55

      Походу подкинул египтянам рамзанка дыров нехило деньжат от русских налогоплательщиков. Почему нет? Дань поступает стабильно и постоянно увеличивается.Может себе и не такое позволить.

      -1
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      Рейтинг: +1369

      Hoahin 23 июня 2018, 19:53

      Цирк

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Тибер 23 июня 2018, 19:51

      Египтяне научите чеченцев в футбол играть! ))) Салах мо`лодец! ))

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июня 2018, 19:37

      ах вот оно значит для чего все делалось))

      2
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