«Ахмат» сыграет товарищеский матч со сборной Египта

«Ахмат» проведет товарищеский поединок со сборной Египта, сообщил в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, стороны уже достигли договоренности.

Египтяне базируются в Грозном во время чемпионата мира-2018. Ранее Кадыров присвоил звание почетного гражданина Чечни нападающему африканской команды Мохамеду Салаху.

Египет – соперник сборной России на ЧМ-2018 в группе А. После двух туров он потерял шанс на выход в плей-офф турнира.