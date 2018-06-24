ЧМ-2018. Сборная Англии разгромила Панаму, установив личный рекорд результативности

Матч 2-го тура группового этапа группы G чемпионата мира Англия – Панама завершился победой «трех львов» со счетом 6:1.

Нападающий англичан Гарри Кейн забил три гола и вышел на первое место в списке бомбардиров турнира. Защитник Джон Стоунс оформил дубль, форвард Джесси Лингард отметился одним голом.

Хавбек Фелипе Балой стал первым панамцем, забившим на чемпионате мира. Напомним, Панама вышла на первенство мира впервые в истории.

За всю историю участия в чемпионатах мира и Европы англичане впервые забили шесть голов в одном матче.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа G. 2-й тур

Англия – Панама – 6:1 (5:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Стоунс, 8; 2:0 – Кейн, 22 (с пенальти); 3:0 – Лингард, 36; 4:0 – Стоунс, 40; 5:0 – Кейн, 45+1 (с пенальти); 6:0 – Кейн, 62; 6:1 – Балой, 78.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Трипье (Роуз, 70), Хендерсон, Лингард (Делф, 63), Лофтус-Чик, Янг, Стерлинг, Кейн (Варди, 63).

Панама: Пенедо, Мурильо, Эскобар, Р. Торрес, Дэвис, Гомес (Балой, 69), Купер, Баркеньяс (Арройо, 69), Х. Родригес, Перес, Годой (Авила, 63).

Предупреждения: Лофтус-Чик, 23 – Купер, 10; Эскобар, 45; Мурильо, 72.

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