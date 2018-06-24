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    ЧМ-2018. Сборная Англии разгромила Панаму, установив личный рекорд результативности

    Матч 2-го тура группового этапа группы G чемпионата мира АнглияПанама завершился победой «трех львов» со счетом 6:1.

    Нападающий англичан Гарри Кейн забил три гола и вышел на первое место в списке бомбардиров турнира. Защитник Джон Стоунс оформил дубль, форвард Джесси Лингард отметился одним голом.

    Хавбек Фелипе Балой стал первым панамцем, забившим на чемпионате мира. Напомним, Панама вышла на первенство мира впервые в истории.

    За всю историю участия в чемпионатах мира и Европы англичане впервые забили шесть голов в одном матче.

    ЧМ-2018. Групповой этап. Группа G. 2-й тур

    Англия – Панама – 6:1 (5:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Стоунс, 8; 2:0 – Кейн, 22 (с пенальти); 3:0 – Лингард, 36; 4:0 – Стоунс, 40; 5:0 – Кейн, 45+1 (с пенальти); 6:0 – Кейн, 62; 6:1 – Балой, 78.

    Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Трипье (Роуз, 70), Хендерсон, Лингард (Делф, 63), Лофтус-Чик, Янг, Стерлинг, Кейн (Варди, 63).

    Панама: Пенедо, Мурильо, Эскобар, Р. Торрес, Дэвис, Гомес (Балой, 69), Купер, Баркеньяс (Арройо, 69), Х. Родригес, Перес, Годой (Авила, 63).

    Предупреждения: Лофтус-Чик, 23 – Купер, 10; Эскобар, 45; Мурильо, 72.

    Календарь чемпионата мира-2018

    Турнирные таблицы чемпионата мира-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2018 16:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 10:14

      Кейн один из лучших игроков ЧМ.

      0
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 24 июня 2018, 17:54

      Обыграли дворовую команду и радуются

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 24 июня 2018, 17:11

      Вот многие кричали, что Россия обыграла две слабейшие сборные на ЧМ. Вы до сих пор считаете, что СА и Египет слабее Туниса и Панамы?

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 24 июня 2018, 17:01

      нужно ФИФА проверить агличан на допинг,очень подозрительный матч!Подозреваю даже договорной тип матча,отдадут Панаме деньги за три очка...нужно поднять этот вопрос в массы!(им можно,а нам что типо нельзя так делать?)

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > 3a zenit 24 июня 2018, 17:09

      Хорошая идея. Поддерживаю.

      1
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      Рейтинг: -98

      Army_Fan 24 июня 2018, 16:57

      Сравнялись снами 5-0, хоть и 6-1, могли и больше забить

      1
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      Рейтинг: +648

      shahor 24 июня 2018, 16:56

      Н-дя,как тузик грелку...Очень интересный матч предстоит англичан с бельгийцами.По зрелищности,видимо,поспорит с матчем Испания-Португалия.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 июня 2018, 16:55

      Стоунс красавчик

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