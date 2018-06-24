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  • ЧМ-2018. Сборная Англии разгромила Панаму, установив личный рекорд результативности

ЧМ-2018. Сборная Англии разгромила Панаму, установив личный рекорд результативности

24 июня 2018, 16:54
8

Матч 2-го тура группового этапа группы G чемпионата мира АнглияПанама завершился победой «трех львов» со счетом 6:1.

Нападающий англичан Гарри Кейн забил три гола и вышел на первое место в списке бомбардиров турнира. Защитник Джон Стоунс оформил дубль, форвард Джесси Лингард отметился одним голом.

Хавбек Фелипе Балой стал первым панамцем, забившим на чемпионате мира. Напомним, Панама вышла на первенство мира впервые в истории.

За всю историю участия в чемпионатах мира и Европы англичане впервые забили шесть голов в одном матче.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа G. 2-й тур

Англия – Панама – 6:1 (5:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Стоунс, 8; 2:0 – Кейн, 22 (с пенальти); 3:0 – Лингард, 36; 4:0 – Стоунс, 40; 5:0 – Кейн, 45+1 (с пенальти); 6:0 – Кейн, 62; 6:1 – Балой, 78.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Трипье (Роуз, 70), Хендерсон, Лингард (Делф, 63), Лофтус-Чик, Янг, Стерлинг, Кейн (Варди, 63).

Панама: Пенедо, Мурильо, Эскобар, Р. Торрес, Дэвис, Гомес (Балой, 69), Купер, Баркеньяс (Арройо, 69), Х. Родригес, Перес, Годой (Авила, 63).

Предупреждения: Лофтус-Чик, 23 – Купер, 10; Эскобар, 45; Мурильо, 72.

Календарь чемпионата мира-2018

Турнирные таблицы чемпионата мира-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Англия Панама
Комментарии (8)
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Cules2013
1529848514
Стоунс красавчик
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shahor
1529848592
Н-дя,как тузик грелку...Очень интересный матч предстоит англичан с бельгийцами.По зрелищности,видимо,поспорит с матчем Испания-Португалия.
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Army_Fan
1529848624
Сравнялись снами 5-0, хоть и 6-1, могли и больше забить
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3a zenit
1529848860
нужно ФИФА проверить агличан на допинг,очень подозрительный матч!Подозреваю даже договорной тип матча,отдадут Панаме деньги за три очка...нужно поднять этот вопрос в массы!(им можно,а нам что типо нельзя так делать?)
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Vickont
1529849495
Вот многие кричали, что Россия обыграла две слабейшие сборные на ЧМ. Вы до сих пор считаете, что СА и Египет слабее Туниса и Панамы?
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Adekvat07
1529852048
Обыграли дворовую команду и радуются
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zigbert
1529910860
Кейн один из лучших игроков ЧМ.
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