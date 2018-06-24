Лофтус-Чик заменит Алли в матче англичан против Панамы

Полузащитник Рубен Лофтус-Чик заменит Деле Алли в стартовом составе сборной Англии в матче 3-го тура групповой стадии против Панамы.

Напомним, хавбек «Тоттенхэма» повредил мышцу бедра в победной игре с командой Тунисом (2:1, 2-й тур).

Для Лофтуса-Чика выход в стартовом составе станет первым на текущем чемпионате. В матче против тунисцев он заменил травмированного Алли на 80-й минуте.

22-летний воспитанник «Челси» провел минувший сезон в «Кристал Пэлас» на правах аренды. В 25 матчах всех турниров он забил два гола и отдал пять результативных передач.

Матч Англия – Панама состоится на «Волгоград-Арене» и начнется в 15:00