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    Вернер – о голе Крооса Швеции: «Этот мяч войдет в историю»

    Нападающий сборной Германии Тимо Вернер прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Швеции (2:1).

    «Сегодня мы играли так, будто бились о стену. Шведы выбрали еще более оборонительную тактику, чем мексиканцы. Но мы можем спать спокойно. Я был активен, подавал с фланга и внес свой вклад в победу.

    Гол Крооса войдет в историю футбола. Он сначала ошибся в передаче, из-за чего мы пропустили, а затем забил решающий мяч», – сказал Вернер.

    Три действующих чемпиона мира вылетали из группы. А что Германия?

    Источник: Sport24

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    24.06.2018 01:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 июня 2018, 08:47

      Только, если немцы чего-то добьются. Для начала из группы нужно выйти. Хотя обыграть Корею будет попроще, чем Швецию или Мексику.

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