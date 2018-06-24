Нападающий сборной Германии Тимо Вернер прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Швеции (2:1).

«Сегодня мы играли так, будто бились о стену. Шведы выбрали еще более оборонительную тактику, чем мексиканцы. Но мы можем спать спокойно. Я был активен, подавал с фланга и внес свой вклад в победу.

Гол Крооса войдет в историю футбола. Он сначала ошибся в передаче, из-за чего мы пропустили, а затем забил решающий мяч», – сказал Вернер.

Три действующих чемпиона мира вылетали из группы. А что Германия?