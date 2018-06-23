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    Президент «Лиона»: «Фекиром интересуется не просто «Реал», но и Лопетеги лично»

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас рассказал о возможном уходе полузащитника Набиля Фекира в другой клуб.

    «Набиль был близок к переходу в «Ливерпуль», я дал добро на трансфер. Но этого не произошло, потому что все тянулось слишком долго. Набиль – исключительный игрок.

    Когда переход в «Ливерпуль» сорвался, многие клубы проявили интерес к нему. Не только «Реал», но и их новый тренер.

    Произойти может что угодно, но мы хотим, чтобы он остался. Но если он решит уйти, то мы найдем самый большой клуб для него.

    Интерес «Реала»? Надеюсь, это правда. Не было переговоров, но я верю, что это правда», – сказал Олас.

    Сейчас Фекир находится в составе сборной Франции в России.

    Источник: Goal.com

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    23.06.2018 19:25
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