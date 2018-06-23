Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бельгийский комментатор в прямом эфире на русском языке поблагодарил сборную за победу над Тунисом

    Комментатор бельгийского «Первого канала» эмоционально отреагировал на победу своей сборной над Тунисом (5:2) в матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018.

    «Пять голов в матче. Мне кажется, такое впервые в истории национальной сборной», – сказал комментатор в прямом эфире и добавил на русском языке: «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо!»

    В первом поединке «красные дьяволы» обыграли Панаму (3:0). С шестью очками они на данный момент занимают первое место в группе G. В третьем туре бельгийцы встретятся с Англией.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.06.2018 18:37
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 24 июня 2018, 04:13

      Посмотрим как с Англией сыграют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 23 июня 2018, 19:03

      Интересно, вся Бельгия сейчас тоже стоит на ушах от счастья? На ихнем ТВ будет "Лукака-канал" типа нашего "Стас ЧЕ"?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 23 июня 2018, 18:51

      Не удивлюсь, если Бельгия выиграет ЧМ. Команда показывает фантастическую игру

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > Ubuntu 23 июня 2018, 18:56

      так многие и 4 года назад думали. Думаю что у бельгии будут проблемы с кем-то организованным, типа немцев или испанцев. .. ну посмотрим, самим нравится их атакующая игра,

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11