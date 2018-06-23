Бельгийский комментатор в прямом эфире на русском языке поблагодарил сборную за победу над Тунисом

Комментатор бельгийского «Первого канала» эмоционально отреагировал на победу своей сборной над Тунисом (5:2) в матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018.

«Пять голов в матче. Мне кажется, такое впервые в истории национальной сборной», – сказал комментатор в прямом эфире и добавил на русском языке: «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо!»

В первом поединке «красные дьяволы» обыграли Панаму (3:0). С шестью очками они на данный момент занимают первое место в группе G. В третьем туре бельгийцы встретятся с Англией.