Силва: «Неймар оскорбил меня, когда я вернул мяч сопернику в матче с Коста-Рикой»

Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва заявил, что был оскорблен своим партнером по команде Неймаром после того, как на 83-й минуте матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Коста-Рикой (2:0) вернул мяч сопернику. Мяч был выбит костариканцами за боковую линию по правилам фэйр-плей. К тому моменту счет в игре был 0:0.

«Я огорчен тем, как повел себя Неймар. Когда я вернул мяч сопернику, он меня оскорбил. Но я считаю, что поступил правильно. Это даже сэкономило нам время.

Я вернул мяч, потому что это была не та ситуацию, в которой мы могли выиграть. Я отнесся к этому эпизоду спокойно, но при этом мне было грустно от такого поведения со стороны Неймара по отношению ко мне», – сказал Силва.