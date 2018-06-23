Силва: «Неймар оскорбил меня, когда я вернул мяч сопернику в матче с Коста-Рикой»

Если такое говорят партнеры по сборной ,то Неймару следует задуматься над своим поведением на поле.
Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва заявил, что был оскорблен своим партнером по команде Неймаром после того, как на 83-й минуте матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Коста-Рикой (2:0) вернул мяч сопернику. Мяч был выбит костариканцами за боковую линию по правилам фэйр-плей. К тому моменту счет в игре был 0:0.
«Я огорчен тем, как повел себя Неймар. Когда я вернул мяч сопернику, он меня оскорбил. Но я считаю, что поступил правильно. Это даже сэкономило нам время.
Я вернул мяч, потому что это была не та ситуацию, в которой мы могли выиграть. Я отнесся к этому эпизоду спокойно, но при этом мне было грустно от такого поведения со стороны Неймара по отношению ко мне», – сказал Силва.