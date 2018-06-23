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    Силва: «Неймар оскорбил меня, когда я вернул мяч сопернику в матче с Коста-Рикой»

    Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва заявил, что был оскорблен своим партнером по команде Неймаром после того, как на 83-й минуте матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Коста-Рикой (2:0) вернул мяч сопернику. Мяч был выбит костариканцами за боковую линию по правилам фэйр-плей. К тому моменту счет в игре был 0:0.

    «Я огорчен тем, как повел себя Неймар. Когда я вернул мяч сопернику, он меня оскорбил. Но я считаю, что поступил правильно. Это даже сэкономило нам время.

    Я вернул мяч, потому что это была не та ситуацию, в которой мы могли выиграть. Я отнесся к этому эпизоду спокойно, но при этом мне было грустно от такого поведения со стороны Неймара по отношению ко мне», – сказал Силва.

    Источник: AFP

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    23.06.2018 12:12
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 22:14

      Если такое говорят партнеры по сборной ,то Неймару следует задуматься над своим поведением на поле.

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 июня 2018, 19:48

      Надеюсь Сербия заставит этого противного Неймара рыдать ещё раз!!!

      1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 23 июня 2018, 18:56

      Звездюлей ему надавал бы!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июня 2018, 17:35

      все большую неприязнь вызывает Неймар своими поступками, нужен тот кто его проучит и перевоспитает.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 23 июня 2018, 16:27

      Пид@рок это парень

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 23 июня 2018, 16:02

      Неймар золотой мальчик бразильского футбола, а для победы на мундиале им нужны мужики

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 23 июня 2018, 15:30

      если Тите Неймара на лавку не посадит-то партнеры будут игнорировать Неймара !.... а вообще -это просто называется -ЗВЕЗДНЯК !

      0
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      Рейтинг: +81

      palik 23 июня 2018, 14:48

      путта неймар

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 июня 2018, 13:32

      Лапшеобразный еще и хам...

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 23 июня 2018, 13:10

      Дал бы ему п*зды! Надо поставить на место это говно

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