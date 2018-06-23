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  • Силва: «Неймар оскорбил меня, когда я вернул мяч сопернику в матче с Коста-Рикой»

Силва: «Неймар оскорбил меня, когда я вернул мяч сопернику в матче с Коста-Рикой»

23 июня 2018, 12:12
25

Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва заявил, что был оскорблен своим партнером по команде Неймаром после того, как на 83-й минуте матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Коста-Рикой (2:0) вернул мяч сопернику. Мяч был выбит костариканцами за боковую линию по правилам фэйр-плей. К тому моменту счет в игре был 0:0.

«Я огорчен тем, как повел себя Неймар. Когда я вернул мяч сопернику, он меня оскорбил. Но я считаю, что поступил правильно. Это даже сэкономило нам время.

Я вернул мяч, потому что это была не та ситуацию, в которой мы могли выиграть. Я отнесся к этому эпизоду спокойно, но при этом мне было грустно от такого поведения со стороны Неймара по отношению ко мне», – сказал Силва.

Источник: AFP
Чемпионат мира Бразилия Коста-Рика Силва Тиаго Неймар
Комментарии (25)
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Павел Буре
1529745343
отвесил бы ему подзатыльник в раздевалке, Неймару бы это на пользу только пошло!!!
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GermanVo
1529745546
Неймару ремня надо, да с пряжкой, чтоб немного на землю опустился.
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swot1205
1529746459
ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ДОКАЗАНО ЧТО НЕЙМАР ПЕТУШАРА И ВСЕ ТУТ. СИЛВА КРАСАВА
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Федя Кабак
1529746819
Неймар нытик и тёлка...никакого уважения к нему
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dendiesel
1529747906
Неймар напоминает мне шавку....
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KARAT777
1529748056
Бразилия сильна только без Неймара
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1529748343
Неймар прав совершенно,так как Коста Рика тянула время а тот лежал для этого и Сильва поступил так,чтобы понравится публике,мол,какой справедливый,хотя знал,что с тем ничего не случилось.
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ArReal
1529748452
Ну и подонок Неймар - что тут ещё добавить!?Весь матч симулировал...
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Obojaemiy
1529748637
Дал бы ему п*зды! Надо поставить на место это говно
Ответить
OfaZavr
1529764503
все большую неприязнь вызывает Неймар своими поступками, нужен тот кто его проучит и перевоспитает.
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