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    Тите упал, празднуя гол Коутиньо в ворота Коста-Рики. Неймар расплакался после матча

    Сборная Бразилии на последних минутах вырвала победу в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Коста-Рики (2:0).

    Во время празднования гола Филиппе Коутиньо главный тренер пентакампеонов Тите потерял равновесие из-за толчка Эдерсона.

    Автор второго мяча Неймар после финального свистка сел на газон и заплакал.

    Напомним, в первом матче группы бразильцы сыграли вничью 1:1 со швейцарцами.

    Источник: Twitter

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    22.06.2018 17:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +658

      Zivs 23 июня 2018, 00:27

      Неймар блистал на прошлом ЧМ. А сейчас плачут, что выиграли.

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 22 июня 2018, 17:31

      Неймар заколебал ныть! Телуха какая то.

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Федя Кабак 22 июня 2018, 17:40

      Да ,эмоциональный он парень. Скорее слезы связаны с его травмой перед ЧМ , не самый легкий период для любого профессионального футболиста . Парой восстановление дается очень тяжело . Вспомни Шатова рыдающего на скамейке после травмы, вышел и забил гол.

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