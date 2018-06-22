Тите упал, празднуя гол Коутиньо в ворота Коста-Рики. Неймар расплакался после матча

Неймар блистал на прошлом ЧМ. А сейчас плачут, что выиграли.
Сборная Бразилии на последних минутах вырвала победу в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Коста-Рики (2:0).
Во время празднования гола Филиппе Коутиньо главный тренер пентакампеонов Тите потерял равновесие из-за толчка Эдерсона.
Автор второго мяча Неймар после финального свистка сел на газон и заплакал.
Напомним, в первом матче группы бразильцы сыграли вничью 1:1 со швейцарцами.
No final do jogo neymar resolve fazer alguma coisa zzz pic.twitter.com/zvr5rKxEkv— Rodrigo Seara (@RodrigoSeara1) 22 июня 2018 г.
Vamos Neymar.. pic.twitter.com/QHEk968PGI— glassofwhiskey (@ShGezim) 22 июня 2018 г.