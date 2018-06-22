Тите упал, празднуя гол Коутиньо в ворота Коста-Рики. Неймар расплакался после матча

Сборная Бразилии на последних минутах вырвала победу в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Коста-Рики (2:0).

Во время празднования гола Филиппе Коутиньо главный тренер пентакампеонов Тите потерял равновесие из-за толчка Эдерсона.

Автор второго мяча Неймар после финального свистка сел на газон и заплакал.

Напомним, в первом матче группы бразильцы сыграли вничью 1:1 со швейцарцами.

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