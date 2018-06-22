Отец Лунина: ««Предложение от «Реала» – это правда, но мы еще ничего не подписывали»

Алексей Лунин, отец и агент вратаря «Зари» Андрея Лунина, подтвердил наличие предложения от «Реала».

«Предложение от «Реала» – это правда, оно есть. Но мы еще ничего не подписывали, по-прежнему его изучаем.

В Андрее заинтересован многие европейские клубы, в том числе «Наполи». Но мы продолжаем думать.

Для нас не является приоритетным финансовый вопрос или имя клуба. Мы готовы отдать предпочтение клубу, где Андрей сможет продолжить рост, но при этом он не хочет сидеть на лавке. Есть и небольшая вероятность, что он останется в «Заре», – приводит слова отца футболиста CalcioNapoli24.

Ранее сообщалось, что 19-летний голкипер перейдет в «Реал» 21 июня.