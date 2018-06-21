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  • Фернандо: «Матч России и Бразилии – хороший финал чемпионата мира-2018»

Фернандо: «Матч России и Бразилии – хороший финал чемпионата мира-2018»

21 июня 2018, 16:27
9

Полузащитник «Спартака» Фернандо огласил предпочтительный для себя финал чемпионата мира-2018. В нем спартаковец хотел бы увидеть сборную России.

«Как отношусь к возможному финалу Россия — Бразилия? Хороший был бы финал. Трудно сказать, за кого бы я болел. С одной стороны, в российской сборной играют мои друзья: Александр Самедов, Роман Зобнин, Илья Кутепов.

С другой — я бразилец. Поэтому, наверное, всe-таки болел бы за Бразилию», – сказал южноамериканец.

Бразильцы, в отличие от России, еще не гарантировали себе место в плей-офф.

Россия – спасибо! Но теперь серьезно

Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!

Источник: ФК «Спартак»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Бразилия Спартак Фернандо
Комментарии (9)
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orech
1529592722
почему не помечтать:)
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koli4ka
1529595921
рановато ещё нам с ними в хоккей играть,ой рановато...
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яйва-яйва
1529597080
отлично!
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OfaZavr
1529598130
хорошо бы, да думаю такого точно не произойдет.
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val-berezko
1529599592
На Луне это возможно,на Земле -спорно.
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Мары
1529603440
Ну помечтать то нам ни кто не мешает. Это единственно , что новое (старое) правительство ещё не отобрало.
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zigbert
1529608350
Это уже из области фантастики.
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Flame2045
1529612621
обоих в финале не будет...
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