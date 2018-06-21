Фернандо: «Матч России и Бразилии – хороший финал чемпионата мира-2018»

Полузащитник «Спартака» Фернандо огласил предпочтительный для себя финал чемпионата мира-2018. В нем спартаковец хотел бы увидеть сборную России.

«Как отношусь к возможному финалу Россия — Бразилия? Хороший был бы финал. Трудно сказать, за кого бы я болел. С одной стороны, в российской сборной играют мои друзья: Александр Самедов, Роман Зобнин, Илья Кутепов.

С другой — я бразилец. Поэтому, наверное, всe-таки болел бы за Бразилию», – сказал южноамериканец.

Бразильцы, в отличие от России, еще не гарантировали себе место в плей-офф.

Россия – спасибо! Но теперь серьезно

Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!