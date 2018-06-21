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    Фернандо: «Матч России и Бразилии – хороший финал чемпионата мира-2018»

    Полузащитник «Спартака» Фернандо огласил предпочтительный для себя финал чемпионата мира-2018. В нем спартаковец хотел бы увидеть сборную России.

    «Как отношусь к возможному финалу Россия — Бразилия? Хороший был бы финал. Трудно сказать, за кого бы я болел. С одной стороны, в российской сборной играют мои друзья: Александр Самедов, Роман Зобнин, Илья Кутепов.

    С другой — я бразилец. Поэтому, наверное, всe-таки болел бы за Бразилию», – сказал южноамериканец.

    Бразильцы, в отличие от России, еще не гарантировали себе место в плей-офф.

    Россия – спасибо! Но теперь серьезно

    Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!

    Источник: ФК «Спартак»

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    21.06.2018 16:27
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +181

      Flame2045 21 июня 2018, 23:23

      обоих в финале не будет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 22:12

      Это уже из области фантастики.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 21 июня 2018, 20:50

      Ну помечтать то нам ни кто не мешает.
      Это единственно , что новое (старое) правительство ещё не отобрало.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 21 июня 2018, 19:46

      На Луне это возможно,на Земле -спорно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июня 2018, 19:22

      хорошо бы, да думаю такого точно не произойдет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 21 июня 2018, 19:04

      отлично!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 21 июня 2018, 18:45

      рановато ещё нам с ними в хоккей играть,ой рановато...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      orech 21 июня 2018, 17:52

      почему не помечтать:)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > orech 21 июня 2018, 18:26

      Потому, что это невозможно!

      2
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