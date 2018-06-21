Каррера: «Зобнин не уступает Головину в классе. У них обоих есть все, чтобы стать топ-футболистами»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что полузащитник красно-белых Роман Зобнин – игрок такого же высокого класса, как и хавбек ЦСКА Александр Головин.

«С тех пор как он вышел во втором тайме против «Краснодара» осенью, у него продолжался постоянный, стабильный рост. Сейчас Роман достиг пика формы и стал прежним, каким был до травмы.

Можно ли сказать, что Зобнин – игрок столь же высокого класса, что и Головин? Считаю, да, безусловно. У них разные характеристики, но у обоих есть все необходимые качества, чтобы стать топ-футболистами», – сказал Каррера.

По информации СМИ, Головиным активно интересуется «Ювентус» и уже предложил за него 20 миллионов евро.