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  • Каррера: «Зобнин не уступает Головину в классе. У них обоих есть все, чтобы стать топ-футболистами»

Каррера: «Зобнин не уступает Головину в классе. У них обоих есть все, чтобы стать топ-футболистами»

21 июня 2018, 15:55
26

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что полузащитник красно-белых Роман Зобнин – игрок такого же высокого класса, как и хавбек ЦСКА Александр Головин.

«С тех пор как он вышел во втором тайме против «Краснодара» осенью, у него продолжался постоянный, стабильный рост. Сейчас Роман достиг пика формы и стал прежним, каким был до травмы.

Можно ли сказать, что Зобнин – игрок столь же высокого класса, что и Головин? Считаю, да, безусловно. У них разные характеристики, но у обоих есть все необходимые качества, чтобы стать топ-футболистами», – сказал Каррера.

По информации СМИ, Головиным активно интересуется «Ювентус» и уже предложил за него 20 миллионов евро.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Зобнин Роман Головин Александр Каррера Массимо
Комментарии (26)
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Garrincha58
1529586207
чтобы стать топ футболистами надо заиграть в топ командах, а сейчас они играют в колхозах РФПЛ
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Ник_ЦСКА
1529587270
Гнать надо Зобнина из Сборной, один только характер бойца, а так слишком у него много ошибок в передачах, да и ума в развитии атаки не просматривается. Чтоб с Головиным сравнивать сколько голевых передач у него, сколько голов!? В плане ближе к защите ещё тянет.
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Yev
1529587277
По мне, так Зобнин лучше, а Головина специально разрекламировали, и иногда даже немного подбешивают, пытаются поднять цену, как на базаре за рыбу. В любом случае - Россия - вперед!
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cska-62
1529588044
Потенциально - да! Согласен с Каррерой и писал об этом не один раз. Но пока последствия травмы и отсутствие долгое время игровой практики на игре Зобнина отражаются. Ошибается ещё много. Будет здоров, через годик и за Зобнина будут драться на трансфертном рынке. И не будем забывать, что открыл Зобнина нам Черчесов, когда тренировал "Динамо". Признаюсь, до его назначения я долгие годы матчи "Динамо" не смотрел. Неинтересно было. А вот матчи черчесовского "Динамо" смотрел и яростно болел за него в Кубке УЕФА! Хотя сам и болельщик ЦСКА с детства.
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каа
1529588564
По трем показателям уступает однозначно - в мобильности, качестве паса, скорости мышления (читай в чтении игры)... Хотя, мне Зобнин тоже очень нравится...
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Tseha
1529588736
Зобнин красавчик , почти земляк с соседнего Иркутска
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Полная Канистра
1529589188
оба самородки и оба уедут точно после ЧМ
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vladimir-7
1529589912
Считаю, что Р.Зобнину и А.Головину нужно вместе переходить в один европейский клуб и вместе там выступать и это была бы отличная пара в команде. Они это уже доказали, играя в сборной. Желаю им обоим здоровья и большой удачи!
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BP
1529592453
Травма Зобнина сыграла свою роль, но он и после травмы играет лучше многих.
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orech
1529592823
Удачи Роману!
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