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    Каррера: «Зобнин не уступает Головину в классе. У них обоих есть все, чтобы стать топ-футболистами»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что полузащитник красно-белых Роман Зобнин – игрок такого же высокого класса, как и хавбек ЦСКА Александр Головин.

    «С тех пор как он вышел во втором тайме против «Краснодара» осенью, у него продолжался постоянный, стабильный рост. Сейчас Роман достиг пика формы и стал прежним, каким был до травмы.

    Можно ли сказать, что Зобнин – игрок столь же высокого класса, что и Головин? Считаю, да, безусловно. У них разные характеристики, но у обоих есть все необходимые качества, чтобы стать топ-футболистами», – сказал Каррера.

    По информации СМИ, Головиным активно интересуется «Ювентус» и уже предложил за него 20 миллионов евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.06.2018 15:55
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 21:58

      Зобнин еще только сейчас подходит к своей оптимальной форме.

      0
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 21 июня 2018, 21:55

      Каррера прав, но Газпром запрещает российским СМИ рассуждения подобного рода.
      Любые эффективные действия спартаковцев в сборной замалчиваются, зато, если ошибутся- тут бла-бла-бла идет вовсю. Всей страной помогаем коням продать Головина подороже.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 21 июня 2018, 20:56

      Высокого или не высокого класса Зобнин, история пока умалчивает. Пока видно кучу ошибок как в отборе ,так и в передачах. Пусть ЧМ даст сильный толчок в сторону роста Романа ,удачи ему .

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июня 2018, 19:19

      согласен, дай Бог чтобы им удалось реализовать весь свой потенциал!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +532

      Бан 21 июня 2018, 18:23

      Зобнин на год отстает – играет на уровне прошлогоднего Головина.
      По всем параметрам чуточку похуже, а в общем получается вполне ощутимая разница.
      Хотя надо согласится, что в некоторых матчах феерил.

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 21 июня 2018, 17:56

      Не знаю, 3-ка может быть. Но пешком ходить на чемпионате мира уже научился!

      -1
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      Рейтинг: +3254

      orech 21 июня 2018, 17:53

      Удачи Роману!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3843

      BP 21 июня 2018, 17:47

      Травма Зобнина сыграла свою роль, но он и после травмы играет лучше многих.

      6
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      Рейтинг: +20

      Ваятель 21 июня 2018, 17:31

      по 5 бальной шкале твердая 3 и это уже неплохо....

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 июня 2018, 17:05

      Считаю, что Р.Зобнину и А.Головину нужно вместе переходить в
      один европейский клуб и вместе там выступать и это была бы
      отличная пара в команде. Они это уже доказали, играя в сборной.
      Желаю им обоим здоровья и большой удачи!

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