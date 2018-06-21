«Енисей» показал новую форму для РФПЛ. На ней изображены львы и виды Красноярска

«Енисей» презентовал новую форму, в который в следующем сезоне впервые в истории выступит в Премьер-лиге. На ней изображены львы и виды Красноярска.

«Енисею» не впервой устраивать революции. Теперь мы хотим навсегда изменить подход к дизайну футбольной формы.

В основе нашего концепта на будущий сезон – вызов привычному укладу и уважение к символам, которые олицетворяют Красноярск и «Енисей».

Мы помним, откуда мы. Основной комплект формы отражает главные достопримечательности города и символизирует мощнейший сплав Енисея, горных рядов и широчайшего неба.

Мы не дадим забыть, кто мы. Львы опасны и по одиночке, но когда их много, ни одна сила не способна устоять перед их напором. Это показывает гостевой вариант формы», – говорится в заявлении клуба.