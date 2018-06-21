Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Енисей» показал новую форму для РФПЛ. На ней изображены львы и виды Красноярска

«Енисей» показал новую форму для РФПЛ. На ней изображены львы и виды Красноярска

21 июня 2018, 11:06
42

«Енисей» презентовал новую форму, в который в следующем сезоне впервые в истории выступит в Премьер-лиге. На ней изображены львы и виды Красноярска.

«Енисею» не впервой устраивать революции. Теперь мы хотим навсегда изменить подход к дизайну футбольной формы.

В основе нашего концепта на будущий сезон – вызов привычному укладу и уважение к символам, которые олицетворяют Красноярск и «Енисей».

Мы помним, откуда мы. Основной комплект формы отражает главные достопримечательности города и символизирует мощнейший сплав Енисея, горных рядов и широчайшего неба.

Мы не дадим забыть, кто мы. Львы опасны и по одиночке, но когда их много, ни одна сила не способна устоять перед их напором. Это показывает гостевой вариант формы», – говорится в заявлении клуба.

Источник: ФК «Енисей»
Россия. Премьер-лига Енисей
Комментарии (42)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Moisey
1529568565
Клоунада
Ответить
baden69
1529571380
Дизайнера формы на кол! PR-менеджеров туда же. Не в обиду, но форма для первенства колхозов.
Ответить
Toomans
1529572389
Дизайнеры балбесы. "Хотим сделать...."....Права купили, ездить не купили. Думал ,что увижу "виды города" в теневом ненавящевом исполнении, а тут....армянский рынок.
Ответить
bset
1529572744
Ответственный за соц. сети Енисея опять решил угарнуть, а всякие желтушные Бомбардиры приняли это за чистую монету и преподнесли это как официальную новость. Молодцы, журналюхи бомбардировские. Наверное, на пятерки этот год закончили в школе.
Ответить
Отчаянный Пердун
1529573396
А мне нравится! Креативно.
Ответить
OfaZavr
1529573797
прям как в картина из галереи выглядит) если все начнут такие художества изображать болельщики будут не футбол смотреть а как на выставку приходить))
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1529574375
Ну в принципе если каждому футболисту выдать красный нос клоунский накладной - то вместе с формой всё будет смотреться гармонично! П.С. И ещё им нужно на Екатеринбург-арене выступать! Тогда всё безумие происходящего сложится как пазл)
Ответить
Scuderia Ferrari F1
1529575155
Колхоз или ЛГБТ? Овощи одним словом
Ответить
kotmyshka
1529576913
Если это не хохма, то реально будет отвлекать соперников или у соперников будет рябить в глазах... Может, на это и расчет?
Ответить
Алекc
1529577259
как летом на пляже)))
Ответить
Главные новости
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
2
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
3
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
1
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
7
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
1
Все новости
Все новости
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
«Не наша проблема»: Тарасов – об огромных зарплатах футболистов
08:24
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
1
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
7
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
Вчера, 22:35
1
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
Вчера, 22:29
7
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
6
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
3
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 21:18
3
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
Вчера, 20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
Вчера, 19:56
7
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
Вчера, 19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
Вчера, 18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
Вчера, 17:47
4
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
Вчера, 17:41
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+