«Енисей» показал новую форму для РФПЛ. На ней изображены львы и виды Красноярска

Вот пример того как может и должна выглядеть форма с животным, с тем же львом:
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или так:
https://www.google.ca/search?q=soccer+jersey+with+lion&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjzluCl0OXbAhXQqYMKHcsMAGYQsAQINg&biw=1385&bih=624&dpr=2#imgrc=ah10vcZ40FcJjM:
«Енисей» презентовал новую форму, в который в следующем сезоне впервые в истории выступит в Премьер-лиге. На ней изображены львы и виды Красноярска.
«Енисею» не впервой устраивать революции. Теперь мы хотим навсегда изменить подход к дизайну футбольной формы.
В основе нашего концепта на будущий сезон – вызов привычному укладу и уважение к символам, которые олицетворяют Красноярск и «Енисей».
Мы помним, откуда мы. Основной комплект формы отражает главные достопримечательности города и символизирует мощнейший сплав Енисея, горных рядов и широчайшего неба.
Мы не дадим забыть, кто мы. Львы опасны и по одиночке, но когда их много, ни одна сила не способна устоять перед их напором. Это показывает гостевой вариант формы», – говорится в заявлении клуба.