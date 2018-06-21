Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Енисей» показал новую форму для РФПЛ. На ней изображены львы и виды Красноярска

    «Енисей» презентовал новую форму, в который в следующем сезоне впервые в истории выступит в Премьер-лиге. На ней изображены львы и виды Красноярска.

    «Енисею» не впервой устраивать революции. Теперь мы хотим навсегда изменить подход к дизайну футбольной формы.

    В основе нашего концепта на будущий сезон – вызов привычному укладу и уважение к символам, которые олицетворяют Красноярск и «Енисей».

    Мы помним, откуда мы. Основной комплект формы отражает главные достопримечательности города и символизирует мощнейший сплав Енисея, горных рядов и широчайшего неба.

    Мы не дадим забыть, кто мы. Львы опасны и по одиночке, но когда их много, ни одна сила не способна устоять перед их напором. Это показывает гостевой вариант формы», – говорится в заявлении клуба.

    Источник: ФК «Енисей»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2018 11:06
    Рекомендуем
    Комментарии42
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 21 июня 2018, 23:50

      Вот пример того как может и должна выглядеть форма с животным, с тем же львом:
      https://admiral-sports.com/shop/usa_en/wc-nth-1
      или так:
      https://www.google.ca/search?q=soccer+jersey+with+lion&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjzluCl0OXbAhXQqYMKHcsMAGYQsAQINg&biw=1385&bih=624&dpr=2#imgrc=ah10vcZ40FcJjM:

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 21 июня 2018, 23:45

      Типа форма превращается...превращается форма... в элегантный пляжный ансамбль. Морду льва не разглядеть ни на каком расстоянии, получаются просто рыжие фонтанчики. Ну а пейзаж Красноярска - это уже просто кич. За оригинальность - отлично, за спортивный дизайн - единица.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 21 июня 2018, 15:22

      цвет настроения-синий?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 июня 2018, 13:38

      Без Юдашкина с Зайцевым здесь не обошлось.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 21 июня 2018, 13:35

      Круто смотрится, даже БЕЗ ТАТУ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 21 июня 2018, 13:34

      как летом на пляже)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 21 июня 2018, 13:28

      Если это не хохма, то реально будет отвлекать соперников или у соперников будет рябить в глазах... Может, на это и расчет?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Даркуш05 21 июня 2018, 13:09

      Что за трусы на футболке справа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 21 июня 2018, 12:59

      :))) Вы серьёзно?! В Енисее креативщики ещё те! :)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 21 июня 2018, 12:59

      Колхоз или ЛГБТ? Овощи одним словом

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11