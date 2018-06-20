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    Кавани – о матче с Саудовской Аравией: «Погода повлияла на игру. Надеюсь, с Россией жары не будет»

    Нападающий сборной Уругвая Эдисоном Кавани прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Саудовской Аравии (1:0). Также игрок поделился ожиданиями от следующей встречи со сборной России.

    «Финал игры был активным, мы удовлетворены. Вскоре предстоит встреча с Россией, предстоит много работать. Дальше будем смотреть. Была погода жаркая, это тоже повлияло на игру с Саудовской Аравией. Надеемся, в следующей игре не будет жары.

    Пока только один противник, с которым надо играть, готовимся к этому. А также исправляем ошибки и недочеты, которые были в этой игре», – сказал Кавани.

    Матч Уругвай – Россия пройдет 25 июня в Самаре.

    Источник: ТАСС

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    20.06.2018 23:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 21 июня 2018, 12:18

      Радуйтесь, что мошкары не было как в Волгограде:)

      3
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 21 июня 2018, 12:10

      Мы были в Уругвае зимой и мне там было очень жарко. Можно представить тогда, какая жара была в Ростове, если даже для уругвайцев было тяжело ее перенести...

      5
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 21 июня 2018, 10:11

      В первом тайме и на трибунах было тяжко. По нашим меркам жара была не критичная, но стадион возле реки, поэтому душилово было будь здоров. По лету в Ростове раньше 19-00 игры лучше не назначать.

      4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 10:03

      Поиграл бы в РФПЛ при -15 , заговорил бы по другому.

      3
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      Рейтинг: +101

      nefar1on 21 июня 2018, 00:01

      зюба: будет африка))

      0
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