Нападающий сборной Уругвая Эдисоном Кавани прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Саудовской Аравии (1:0). Также игрок поделился ожиданиями от следующей встречи со сборной России.

«Финал игры был активным, мы удовлетворены. Вскоре предстоит встреча с Россией, предстоит много работать. Дальше будем смотреть. Была погода жаркая, это тоже повлияло на игру с Саудовской Аравией. Надеемся, в следующей игре не будет жары.

Пока только один противник, с которым надо играть, готовимся к этому. А также исправляем ошибки и недочеты, которые были в этой игре», – сказал Кавани.

Матч Уругвай – Россия пройдет 25 июня в Самаре.