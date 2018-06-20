Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Финнбогасон в костюме пчеловода показал, как подготовился к матчу с Нигерией в Волгограде

    Нападающий сборной Исландии Альфред Финнбогасон в шуточной форме показал, как подготовился к матчу второго тура группового этапа чемпионата мира с Нигерией, который пройдет 22 июня в Волгограде.

    На своей странице в твиттере футболист выложил картинку, на которой предстал в костюме пчеловода.

    «Только что прибыл в Волгоград, хорошо подготовившись после просмотра матча Англии», – написал Финнбогасон.

    В понедельник, 18 июня, в день проведение матча первого тура ЧМ-2018 ТунисАнглия Волгоград заполонила мошкара.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.06.2018 21:17
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +222

      Леший88 20 июня 2018, 22:39

      Мошка была не в курсе, что из бюджета было потрачено несколько десятков миллионов рублей на ее уничтожение

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -11

      Spartak-man 20 июня 2018, 22:10

      прославились. Ничего нельзя было сделать с насекомыми хотя бы возле стадиона?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11