Финнбогасон в костюме пчеловода показал, как подготовился к матчу с Нигерией в Волгограде

Нападающий сборной Исландии Альфред Финнбогасон в шуточной форме показал, как подготовился к матчу второго тура группового этапа чемпионата мира с Нигерией, который пройдет 22 июня в Волгограде.
На своей странице в твиттере футболист выложил картинку, на которой предстал в костюме пчеловода.
«Только что прибыл в Волгоград, хорошо подготовившись после просмотра матча Англии», – написал Финнбогасон.
В понедельник, 18 июня, в день проведение матча первого тура ЧМ-2018 Тунис – Англия Волгоград заполонила мошкара.
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Источник: Twitter