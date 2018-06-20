Финнбогасон в костюме пчеловода показал, как подготовился к матчу с Нигерией в Волгограде

Нападающий сборной Исландии Альфред Финнбогасон в шуточной форме показал, как подготовился к матчу второго тура группового этапа чемпионата мира с Нигерией, который пройдет 22 июня в Волгограде.

На своей странице в твиттере футболист выложил картинку, на которой предстал в костюме пчеловода.

«Только что прибыл в Волгоград, хорошо подготовившись после просмотра матча Англии», – написал Финнбогасон.

В понедельник, 18 июня, в день проведение матча первого тура ЧМ-2018 Тунис – Англия Волгоград заполонила мошкара.