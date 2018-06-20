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    Переводчик «Спартака» Дворецкий покинул клуб после четырех лет работы

    Журналист Максим Алланазаров сообщил об уходе из «Спартака» переводчика Глеба Дворецкого.

    Дворецкий покинул московский клуб после четырех лет работы. В 2014 году он пришел в стан красно-белых вслед за тренером Муратом Якином.

    В настоящее время в «Спартаке» работает еще один переводчик – Артем Фетисов.

    Источник: Telegram

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    20.06.2018 16:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 июня 2018, 06:30

      Переводчика перевели зато, что не правильно переводил. Теперь будет переводить старушек через дорогу... (шутю -:) ) Такие ребята без работы не останутся, со знанием иностранных языков у нас всегда была проблема.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 21:11

      Ничего страшного нет, если есть еще один.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 20 июня 2018, 20:27

      Потому что Таски ушел, больше переводить некого.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 20 июня 2018, 17:44

      так переводчик или дворецкий?)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 июня 2018, 17:28

      Лишнее отрезается.
      Имеющееся, улучшается.

      4
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      Рейтинг: +4681

      Викос 20 июня 2018, 16:23

      оптимизация. Спасибо за работу!

      4
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