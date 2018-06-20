Переводчик «Спартака» Дворецкий покинул клуб после четырех лет работы

Переводчика перевели зато, что не правильно переводил. Теперь будет переводить старушек через дорогу... (шутю -:) ) Такие ребята без работы не останутся, со знанием иностранных языков у нас всегда была проблема.
Журналист Максим Алланазаров сообщил об уходе из «Спартака» переводчика Глеба Дворецкого.
Дворецкий покинул московский клуб после четырех лет работы. В 2014 году он пришел в стан красно-белых вслед за тренером Муратом Якином.
В настоящее время в «Спартаке» работает еще один переводчик – Артем Фетисов.