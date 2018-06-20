Уилшир объявил об уходе из «Арсенала» после встречи с Эмери

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир покидает Лондон после 17 сезонов в клубной системе.

«Могу подтвердить, что покину «Арсенал», когда мой контракт закончится в конце июня.

После ряда продолжительных бесед с руководством клуба, особенно после недавней встречи с новым главным тренером Унаи Эмери, я понял, что мне практически ничего не остается, кроме как принять решение по спортивным причинам», – написал Уилшер в инстаграме.

Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему футболисту со стороны «Ювентуса», «Милана», «Эвертона», «Вест Хэма» и «Вулверхэмптона».