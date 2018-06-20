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    Уилшир объявил об уходе из «Арсенала» после встречи с Эмери

    Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир покидает Лондон после 17 сезонов в клубной системе.

    «Могу подтвердить, что покину «Арсенал», когда мой контракт закончится в конце июня.

    После ряда продолжительных бесед с руководством клуба, особенно после недавней встречи с новым главным тренером Унаи Эмери, я понял, что мне практически ничего не остается, кроме как принять решение по спортивным причинам», – написал Уилшер в инстаграме.

    Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему футболисту со стороны «Ювентуса», «Милана», «Эвертона», «Вест Хэма» и «Вулверхэмптона».

    Источник: Instagram

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    20.06.2018 08:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 22 июня 2018, 10:33

      Даже особо не за что и поблагодарить его... средний футболист, любимец Венгера как и Рэмзи, но тот хоть раскрылся... Арсенал наводит шороху - это обнадеживает после столь долгого застоя. С нетерпением жду нового сезона!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июня 2018, 08:55

      Неумеренный твой финансовый аппетит тому бОльшая причина, а не спортивная.

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