Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Урал» может подписать Погребняка

19 июня 2018, 15:11
12

Экс-нападающий «Тосно» Павел Погребняк может продолжить карьеру в «Урале». Екатеринбургский клуб намерено предложить контракт 34-летнему игроку после того, как он закончит восстанавливаться после травмы ахиллова сухожилия, полученного 18 апреля в полуфинале Кубка России со «Спартаком».

Новый главный тренер «шмелей» Дмитрий Парфенов хорошо знаком с форвардом по совместной работе в «Тосно».

Во второй части прошлого сезона Погребняк провел за команду из Ленинградской области восемь матчей, отметившись четырьмя голами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Погребняк Павел
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тибер
1529410503
Я бы в Петрапавловске тоже подписал ) Орел )
Ответить
Иванов Иван Иванович
1529412571
Вот на кой он нам нужен? Полировать лавку можно и помоложе кого найти.
Ответить
Garrincha58
1529412693
и зарплату ему дайте ляма 2 а то ему не хватает ходить с женой пиарщицей по тв-шоу
Ответить
Smithy
1529420063
Агенты Погребняка, объяните как вы впариваете бревно не самым плохим командам рфпл? Ну кааааааак? Откуда вообще на него спрос...
Ответить
prezent2017
1529424144
Паша разыгрался.
Ответить
ruded
1529434129
поколение боевых бревен ..
Ответить
zigbert
1529485250
Уговорил таки Парфенова.
Ответить
Vickont
1529509682
С его зарплатой, Урал может только подписаться на Погребняка
Ответить
Karpathian
1529607931
Побревняка
Ответить
Главные новости
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
2
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
7
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Все новости
Все новости
«Не наша проблема»: Тарасов – об огромных зарплатах футболистов
08:24
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
7
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
Вчера, 22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
Вчера, 22:29
6
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
5
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
3
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 21:18
3
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
Вчера, 20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
Вчера, 19:56
7
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
Вчера, 19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
Вчера, 18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
Вчера, 17:47
4
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
Вчера, 17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
Вчера, 17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
Вчера, 17:07
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+