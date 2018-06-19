«Урал» может подписать Погребняка

Экс-нападающий «Тосно» Павел Погребняк может продолжить карьеру в «Урале». Екатеринбургский клуб намерено предложить контракт 34-летнему игроку после того, как он закончит восстанавливаться после травмы ахиллова сухожилия, полученного 18 апреля в полуфинале Кубка России со «Спартаком».

Новый главный тренер «шмелей» Дмитрий Парфенов хорошо знаком с форвардом по совместной работе в «Тосно».

Во второй части прошлого сезона Погребняк провел за команду из Ленинградской области восемь матчей, отметившись четырьмя голами.