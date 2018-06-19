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    «Урал» может подписать Погребняка

    Экс-нападающий «Тосно» Павел Погребняк может продолжить карьеру в «Урале». Екатеринбургский клуб намерено предложить контракт 34-летнему игроку после того, как он закончит восстанавливаться после травмы ахиллова сухожилия, полученного 18 апреля в полуфинале Кубка России со «Спартаком».

    Новый главный тренер «шмелей» Дмитрий Парфенов хорошо знаком с форвардом по совместной работе в «Тосно».

    Во второй части прошлого сезона Погребняк провел за команду из Ленинградской области восемь матчей, отметившись четырьмя голами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.06.2018 15:11
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 21 июня 2018, 22:05

      Побревняка

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 20 июня 2018, 18:48

      С его зарплатой, Урал может только подписаться на Погребняка

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > АрбузБушь 21 июня 2018, 14:42

      Думаешь второй раз на те же грабли наступят?

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 12:00

      Уговорил таки Парфенова.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1320

      ruded 19 июня 2018, 21:48

      поколение боевых бревен ..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 июня 2018, 19:02

      Паша разыгрался.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      Smithy 19 июня 2018, 17:54

      Агенты Погребняка, объяните как вы впариваете бревно не самым плохим командам рфпл? Ну кааааааак? Откуда вообще на него спрос...

      1
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      Рейтинг: +644

      кран > Smithy 19 июня 2018, 19:06

      Как талисман, чтоб кубок взять! )))

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 июня 2018, 15:51

      и зарплату ему дайте ляма 2 а то ему не хватает ходить с женой пиарщицей по тв-шоу

      0
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович > Garrincha58 19 июня 2018, 16:52

      Пусть Парфенов из своей зарплаты ему платит!

      0
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 19 июня 2018, 15:49

      Вот на кой он нам нужен? Полировать лавку можно и помоложе кого найти.

      2
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      Рейтинг: +185

      Тибер 19 июня 2018, 15:15

      Я бы в Петрапавловске тоже подписал ) Орел )

      0
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