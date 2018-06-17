Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением об истории Волгограда.

«Конечно, мы знаем историю Волгограда. Понимаю значение битвы во время Второй мировой… Потому быть здесь — особые чувства, особая честь. Мы очень уважаем людей, которые пожертвовали свои жизни ради победы. И это намного важнее любого футбола.

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Спросите у Гарри — он подтвердит. В прошлом году я посетил Кубок Конфедераций. И уже тогда не сомневался, что в России отлично организуют чемпионат мира», – сказал Саутгейт.

Завтра, 18 июня, англичане сыграют в матче 1-го тура группового этапа ЧМ против Туниса. Встреча пройдет в Волгограде и начнется в 21:00 по московскому времени.