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    Саутгейт: «Мы понимаем значение Сталинградской битвы. Находиться в Волгограде – особая честь для нас»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением об истории Волгограда.

    «Конечно, мы знаем историю Волгограда. Понимаю значение битвы во время Второй мировой… Потому быть здесь — особые чувства, особая честь. Мы очень уважаем людей, которые пожертвовали свои жизни ради победы. И это намного важнее любого футбола.

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    Спросите у Гарри — он подтвердит. В прошлом году я посетил Кубок Конфедераций. И уже тогда не сомневался, что в России отлично организуют чемпионат мира», – сказал Саутгейт.

    Завтра, 18 июня, англичане сыграют в матче 1-го тура группового этапа ЧМ против Туниса. Встреча пройдет в Волгограде и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    17.06.2018 21:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 июня 2018, 23:19

      потом не забудьте дома старухе мей-змей рыжему клоуну бориске всё это рассказать чтобы изжога была у них

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 17 июня 2018, 21:52

      Как после таких слов его примут в Англии? А если без шуток, то приятно, что остались еще в европе адекватные люди

      2
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      ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > Vickont 17 июня 2018, 22:07

      Да он просто ссыт что наваляют, если не так ответит)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > Vickont 17 июня 2018, 22:07

      За Тунис надо болеть!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 июня 2018, 21:50

      Я за Тунис!

      0
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