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    Лингард: «Звездные воины» снимались в Тунисе? А разве не в космосе?»

    Нападающий сборной Англии Джесси Лингард в интервью Unscriptd ответил на вопросы о Тунисе – первом сопернике «трех львов» по группе G на чемпионате мира-2018.

    – Какой голливудский фильм состоит из сцен, снятых в Тунисе: «Звездные воины» или «Индиана Джонс»?

    – «Звездные воины» разве снимали не в космосе? «Индиана Джонс»!

    – Неверно.

    Игрок «Манчестер Юнайтед» угадал страну, с которой Тунис граничит помимо Ливии (прим. – Алжир), но ошибся в ответах на вопросы о рекордном показателе сборной в рейтинге ФИФА (14), о дате единственной победы в Кубке Африки (2004) и сопернике, которого тунисцы впервые обыграли на ЧМ (Мексика).

    Матч Тунис – Англия состоится 18 июня в Волгограде.

    В группе G также участвуют Бельгия и Панама.

    Источник: Twitter

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    17.06.2018 15:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 17 июня 2018, 16:16

      правильно, пусть ни на что не отвлекается от футбола!

      0
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      Рейтинг: +894

      Rabinovi_ch 17 июня 2018, 16:14

      Я надеюсь он пошутил...
      А то реально настолько тупой?

      2
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      Рейтинг: +886

      xColaz > Rabinovi_ch 17 июня 2018, 16:21

      Получилось смешно, так что по крайней мере мы точно в плюсе)

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