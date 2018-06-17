Лингард: «Звездные воины» снимались в Тунисе? А разве не в космосе?»

Нападающий сборной Англии Джесси Лингард в интервью Unscriptd ответил на вопросы о Тунисе – первом сопернике «трех львов» по группе G на чемпионате мира-2018.

– Какой голливудский фильм состоит из сцен, снятых в Тунисе: «Звездные воины» или «Индиана Джонс»?

– «Звездные воины» разве снимали не в космосе? «Индиана Джонс»!

– Неверно.

Игрок «Манчестер Юнайтед» угадал страну, с которой Тунис граничит помимо Ливии (прим. – Алжир), но ошибся в ответах на вопросы о рекордном показателе сборной в рейтинге ФИФА (14), о дате единственной победы в Кубке Африки (2004) и сопернике, которого тунисцы впервые обыграли на ЧМ (Мексика).

Матч Тунис – Англия состоится 18 июня в Волгограде.

В группе G также участвуют Бельгия и Панама.