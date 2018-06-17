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    Умтити пошутил над своей игрой рукой в штрафной площади в матче с Австралией

    Защитник сборной Франции Самуэль Умтити пошутил над своей игрой рукой в собственной штрафной площади в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Австралией (2:1).

    На 61-й минуте футболист трехцветных рукой в своей штрафной прервал подачу игрока соперника, за что французы были наказаны пенальти, который реализовал полузащитник Майл Йединак.

    В сториз своего инстаграма Умтити выложил картинку, на которой запечатлен момент с касанием его рукой мяча, а вместо футбольных ворот нарисовано баскетбольное кольцо.

    Источник: Instagram

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    17.06.2018 15:11
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