Умтити пошутил над своей игрой рукой в штрафной площади в матче с Австралией

Защитник сборной Франции Самуэль Умтити пошутил над своей игрой рукой в собственной штрафной площади в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Австралией (2:1).

На 61-й минуте футболист трехцветных рукой в своей штрафной прервал подачу игрока соперника, за что французы были наказаны пенальти, который реализовал полузащитник Майл Йединак.

В сториз своего инстаграма Умтити выложил картинку, на которой запечатлен момент с касанием его рукой мяча, а вместо футбольных ворот нарисовано баскетбольное кольцо.