Запасные сборной Франции проведут контрольный матч с молодежным составом «Спартака»

Футболисты сборной Франции, которые остались в запасе на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Австралии (2:1) или провели мало времени на поле, сыграют в контрольной встрече против молодежного состава «Спартака».

Игра пройдет сегодня в Истре и начнется в 17:30 по московскому времени.

Против Австралии не играли Стив Манданда, Альфонс Ареоля, Пренель Кимпембе, Адиль Рами, Джибриль Сидибе, Бенжамен Менди, Стивен Н'Зонзи, Тома Лемар и Флориан Товен. Трое футболистов (Набиль Фекир, Блез Матюиди и Оливье Жиру) вышли на замену во втором тайме.