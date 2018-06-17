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    Запасные сборной Франции проведут контрольный матч с молодежным составом «Спартака»

    Футболисты сборной Франции, которые остались в запасе на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Австралии (2:1) или провели мало времени на поле, сыграют в контрольной встрече против молодежного состава «Спартака».

    Игра пройдет сегодня в Истре и начнется в 17:30 по московскому времени.

    Против Австралии не играли Стив Манданда, Альфонс Ареоля, Пренель Кимпембе, Адиль Рами, Джибриль Сидибе, Бенжамен Менди, Стивен Н'Зонзи, Тома Лемар и Флориан Товен. Трое футболистов (Набиль Фекир, Блез Матюиди и Оливье Жиру) вышли на замену во втором тайме.

    Источник: beIN SPORTS

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    17.06.2018 10:12
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 17 июня 2018, 17:08

      Силы конечно здесь не равны, но проверить себя в матче с такими звездами полезно.

      2
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      Рейтинг: +2888

      absent32 17 июня 2018, 17:01

      спартачи решили поломать французов... этот фаворит их не устраивает)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 17 июня 2018, 15:29

      Там запасные сильнее чем игроки нашей сборной, куда спартачи полезли.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > iBragim2102 17 июня 2018, 17:30

      а тут на победу Спартак мол. и не претендует просто с ними в игру сыграть как на тренировке спарринг партнёр очень подходящий

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 июня 2018, 14:26

      здорово что придумали такой матч провести ведь всем это только на пользу чем просто на тренировке пинать мячи

      2
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      Рейтинг: +478

      TERMIK2142 17 июня 2018, 13:31

      Очень крутая практика. Очень рад за пацанов, за такую возможность которая им выпала. Давайте не подведите порвите их в клочья.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июня 2018, 12:36

      хороший опыт для нашей молодежи!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 июня 2018, 11:52

      От повезло пацанам.С такими мастерами игру проведут.
      Удачи парни и без травм.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +3254

      orech 17 июня 2018, 11:37

      Будет трансляция?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 17 июня 2018, 10:20

      Хотел бы посмотреть такой матч

      3
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