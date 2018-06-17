Идову: «Амкар» должен мне зарплату за три месяца и премиальные за пять игр. Морально я с ними уже распрощался»

Полузащитник «Амкара» Брайн Идову поделился мнением о расформировании пермского клуба.

«Что касается «Амкара», то когда я прочитал новости – мне было всe непонятно. Мы пообщались с парнями и ждали до последнего, старался всe отнести на второй план – будь, что будет. Мне бы хотелось и дальше играть с этим коллективом, ведь атмосфера у нас отличная. Со всеми ребятами я на связи, мне жаль болельщиков, которые нас поддерживали.

Мы вылетели не по спортивному принципу, но уверен, что никто не пропадeт и все найдут себе клубы. На данный момент я стараюсь об этом не думать и все мысли только о чемпионате мира. Я бы хотел продолжить играть в РФПЛ, но посмотрим у меня есть предложения и из РФПЛ и Европы, а после ЧМ буду смотреть.

Не хочу сейчас забивать себе голову и все мысли у меня пока только о сборной. «Амкар» должен мне зарплату за три месяца и премиальные за пять игр. Морально я с ними уже распрощался, но «Амкар» всегда всe выплачивал и президент говорил, что будет искать деньги», – сказал Идову.

Ранее команду лишили лицензии. «Амкар» не выступит в РФПЛ и ФНЛ в следующем сезоне.

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