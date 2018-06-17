Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Идову: «Амкар» должен мне зарплату за три месяца и премиальные за пять игр. Морально я с ними уже распрощался»

    Полузащитник «Амкара» Брайн Идову поделился мнением о расформировании пермского клуба.

    «Что касается «Амкара», то когда я прочитал новости – мне было всe непонятно. Мы пообщались с парнями и ждали до последнего, старался всe отнести на второй план – будь, что будет. Мне бы хотелось и дальше играть с этим коллективом, ведь атмосфера у нас отличная. Со всеми ребятами я на связи, мне жаль болельщиков, которые нас поддерживали.

    Мы вылетели не по спортивному принципу, но уверен, что никто не пропадeт и все найдут себе клубы. На данный момент я стараюсь об этом не думать и все мысли только о чемпионате мира. Я бы хотел продолжить играть в РФПЛ, но посмотрим у меня есть предложения и из РФПЛ и Европы, а после ЧМ буду смотреть.

    Не хочу сейчас забивать себе голову и все мысли у меня пока только о сборной. «Амкар» должен мне зарплату за три месяца и премиальные за пять игр. Морально я с ними уже распрощался, но «Амкар» всегда всe выплачивал и президент говорил, что будет искать деньги», – сказал Идову.

    Ранее команду лишили лицензии. «Амкар» не выступит в РФПЛ и ФНЛ в следующем сезоне.

    «Амкар» закрылся. Тут – детали о его смерти

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.06.2018 06:17
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 17 июня 2018, 11:12

      Не плохо бы его к нам в Петрапавловск ) Место левого центрального или правого )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 17 июня 2018, 07:26

      Надо было откладывать на чёрный день.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      komarinskiy 17 июня 2018, 06:44

      ********** бороться через суд

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11