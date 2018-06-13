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  • «Амкар» лишили лицензии. Команда не выступит в РФПЛ и ФНЛ в следующем сезоне

«Амкар» лишили лицензии. Команда не выступит в РФПЛ и ФНЛ в следующем сезоне

13 июня 2018, 13:42
10

РФС отозвал лицензию у «Амкара». Пермский клуб не выступит в РФПЛ и ФНЛ в следующем сезоне по причине отсутствия финансовых гарантий.

«В связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей принято решение отозвать лицензию РФС у ФК «Амкар» на сезон-2018/19. В РФПЛ и ФНЛ команда выступить не сможет, в ПФЛ для заявки время еще есть»,– сказал член комитета по лицензированию РФС Евгений Летин.

Ранее стало известно, что «Амкар» из-за финансовых проблем будет закрыт.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь
Комментарии (10)
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FanatSerj
1528887226
сейчас ЧМ пройдет, региональная власть болт по кладет на местные клубы, то ли еще будет. Где стадионы построили, там еще может что то сохраниться или создаться. Остальное же все убыточно и по присосе существует.
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vladimir-7
1528887266
Амкар, тоже умер?
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Гуус
1528888343
ПОМНИМ! ЛЮБИМ! СКОРБИТЬ НЕ БУДЕМ ПРОЩАЙ АВТОБУС!!!!!
Ответить
OfaZavr
1528888344
очень жаль, но вполне ожидаемо, трудно было ожидать за столь короткий срок что-то измениться, раз до этого ситуацию никто исправить не смог и не помог.
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shaden
1528893524
ну хоть что-то за день хорошее, отлично
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Dmitriy.Rosso
1528894851
Вопрос теперь, что с игроками будет.Ведь уже 3 команды развалились
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Василий Зенитов
1528897959
ураааа одним автобусом меньше!!!!
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zigbert
1528898008
Вопросы трудоустройства футболистов выйдут на первое место. Игроки хорошие в Амкаре есть. Не понятно ,как будет происходить погашение зарплаты футболистам?
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