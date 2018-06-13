«Амкар» лишили лицензии. Команда не выступит в РФПЛ и ФНЛ в следующем сезоне

РФС отозвал лицензию у «Амкара». Пермский клуб не выступит в РФПЛ и ФНЛ в следующем сезоне по причине отсутствия финансовых гарантий.

«В связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей принято решение отозвать лицензию РФС у ФК «Амкар» на сезон-2018/19. В РФПЛ и ФНЛ команда выступить не сможет, в ПФЛ для заявки время еще есть»,– сказал член комитета по лицензированию РФС Евгений Летин.

Ранее стало известно, что «Амкар» из-за финансовых проблем будет закрыт.