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    «Амкар» лишили лицензии. Команда не выступит в РФПЛ и ФНЛ в следующем сезоне

    РФС отозвал лицензию у «Амкара». Пермский клуб не выступит в РФПЛ и ФНЛ в следующем сезоне по причине отсутствия финансовых гарантий.

    «В связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей принято решение отозвать лицензию РФС у ФК «Амкар» на сезон-2018/19. В РФПЛ и ФНЛ команда выступить не сможет, в ПФЛ для заявки время еще есть»,– сказал член комитета по лицензированию РФС Евгений Летин.

    Ранее стало известно, что «Амкар» из-за финансовых проблем будет закрыт.

    Источник: Р-Спорт

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    13.06.2018 13:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 16:53

      Вопросы трудоустройства футболистов выйдут на первое место. Игроки хорошие в Амкаре есть. Не понятно ,как будет происходить погашение зарплаты футболистам?

      1
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      Рейтинг: +146

      Василий Зенитов 13 июня 2018, 16:52

      ураааа одним автобусом меньше!!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      Dmitriy.Rosso 13 июня 2018, 16:00

      Вопрос теперь, что с игроками будет.Ведь уже 3 команды развалились

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY > Dmitriy.Rosso 13 июня 2018, 21:52

      хоть немного конкуренция повысится, это на пользу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      shaden 13 июня 2018, 15:38

      ну хоть что-то за день хорошее, отлично

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 14:12

      очень жаль, но вполне ожидаемо, трудно было ожидать за столь короткий срок что-то измениться, раз до этого ситуацию никто исправить не смог и не помог.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +380

      Гуус 13 июня 2018, 14:12

      ПОМНИМ! ЛЮБИМ! СКОРБИТЬ НЕ БУДЕМ ПРОЩАЙ АВТОБУС!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 июня 2018, 13:54

      Амкар, тоже умер?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 июня 2018, 13:53

      сейчас ЧМ пройдет, региональная власть болт по кладет на местные клубы, то ли еще будет. Где стадионы построили, там еще может что то сохраниться или создаться.
      Остальное же все убыточно и по присосе существует.

      1
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