Игрок сборной Ирана поддержал марокканца, забившего решающий автогол

Теперь от Бухаддуз должен реабилитироваться в следующем матче забитым мячом в чужие ворота, тем более он нападающий.
Нападающий сборной Ирана Реза Гучаннежад обратился к форварду команды Марокко Азизу Бухаддузу, который в концовке матча 1-го тура групповой стадии ЧМ-2018 отправил мяч в свои ворота.
«Не знаком с тобой лично, но жизнь такова, что иногда мы выигрываем, но иногда и уступаем. Не дай этому автоголу сломать тебя.
Мы все профессиональные спортсмены, а этот эпизод – часть футбола.
Я горжусь своей командой и страной, но хочу пожелать тебе всего наилучшего в карьере», – написал иранец в инстаграме.
После матча Бухаддуз назвал себя идиотом, но пообещал справиться с ситуацией.
В связи с ничьей в матче Испания – Португалия (3:3) иранцы возглавили группу B.
90+5’ GOOOOOOOOAL IRAN!!— DiskiStyle (@DiskiStyle) 15 июня 2018 г.
Own goal by Aziz Bouhaddouz.
Morocco Iran #WorldCup pic.twitter.com/FmPQ7Zx5JK