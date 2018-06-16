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    Игрок сборной Ирана поддержал марокканца, забившего решающий автогол

    Нападающий сборной Ирана Реза Гучаннежад обратился к форварду команды Марокко Азизу Бухаддузу, который в концовке матча 1-го тура групповой стадии ЧМ-2018 отправил мяч в свои ворота.

    «Не знаком с тобой лично, но жизнь такова, что иногда мы выигрываем, но иногда и уступаем. Не дай этому автоголу сломать тебя.

    Мы все профессиональные спортсмены, а этот эпизод – часть футбола.

    Я горжусь своей командой и страной, но хочу пожелать тебе всего наилучшего в карьере», – написал иранец в инстаграме.

    После матча Бухаддуз назвал себя идиотом, но пообещал справиться с ситуацией.

    В связи с ничьей в матче ИспанияПортугалия (3:3) иранцы возглавили группу B.

    Источник: Instagram

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    16.06.2018 08:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 17:52

      Теперь от Бухаддуз должен реабилитироваться в следующем матче забитым мячом в чужие ворота, тем более он нападающий.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 16 июня 2018, 11:49

      внатуре "идиот". Но до ковтуна далеко

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 16 июня 2018, 10:39

      Красивый поступок!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Тибер 16 июня 2018, 10:29

      Не дотянулся бы 10 пробивал в ворота.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 июня 2018, 09:02

      Я тоже поддержу Египтянина забьющего решающий автогол!

      4
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 16 июня 2018, 08:50

      красава, поддержка всегда приятна

      1
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