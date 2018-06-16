Игрок сборной Ирана поддержал марокканца, забившего решающий автогол

Нападающий сборной Ирана Реза Гучаннежад обратился к форварду команды Марокко Азизу Бухаддузу, который в концовке матча 1-го тура групповой стадии ЧМ-2018 отправил мяч в свои ворота.

«Не знаком с тобой лично, но жизнь такова, что иногда мы выигрываем, но иногда и уступаем. Не дай этому автоголу сломать тебя.

Мы все профессиональные спортсмены, а этот эпизод – часть футбола.

Я горжусь своей командой и страной, но хочу пожелать тебе всего наилучшего в карьере», – написал иранец в инстаграме.

После матча Бухаддуз назвал себя идиотом, но пообещал справиться с ситуацией.

В связи с ничьей в матче Испания – Португалия (3:3) иранцы возглавили группу B.