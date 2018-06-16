Игрок сборной Марокко – об автоголе в матче с Ираном: «Я идиот»

Нападающий сборной Марокко Азиз Бухаддуз прокомментировал свой автогол в матче 1-го тура группового чемпионата мира против Ирана (0:1).

«Я идиот, но справлюсь с этой ситуацией. Я уже много лет в футболе.

Партнеры поддержали меня. Теперь надо сплотиться и продолжать работать», — приводит слова футболиста L'Equipe.

Напомним, другой матч группы B между Испанией и Португалией завершился со счетом 3:3.