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    Игрок сборной Марокко – об автоголе в матче с Ираном: «Я идиот»

    Нападающий сборной Марокко Азиз Бухаддуз прокомментировал свой автогол в матче 1-го тура группового чемпионата мира против Ирана (0:1).

    «Я идиот, но справлюсь с этой ситуацией. Я уже много лет в футболе.

    Партнеры поддержали меня. Теперь надо сплотиться и продолжать работать», — приводит слова футболиста L'Equipe.

    Напомним, другой матч группы B между Испанией и Португалией завершился со счетом 3:3.

    Источник: L' Equipe

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    16.06.2018 06:23
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 17:18

      Такие мячи могут психологически надломить любого игрока.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 16 июня 2018, 11:56

      помню однажды колумбиец автогол забил,если кто помнит, о чем я

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июня 2018, 11:12

      обидный конечно эпизод, но не стоит заниматься самоедством, это уже случилось, исправиться можно попробовать в следующих матчах.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 16 июня 2018, 10:22

      Жалко парня...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 июня 2018, 08:34

      Не расстраивайся, в жизни бывает и хуже, выиграете остальные
      матчи, выйдете из группы и продолжите играть дальше.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      sergey610 16 июня 2018, 08:01

      Гол в стиле аля Ковтун, который Юра, а не тот который на шоу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 16 июня 2018, 07:46

      Держались молодцом, не отчаивайся

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +481

      belrus21 16 июня 2018, 07:36

      Самокритика впечатляет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      AEerr 16 июня 2018, 06:37

      интересно!

      0
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