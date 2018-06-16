Игрок сборной Марокко – об автоголе в матче с Ираном: «Я идиот»

Такие мячи могут психологически надломить любого игрока.
Нападающий сборной Марокко Азиз Бухаддуз прокомментировал свой автогол в матче 1-го тура группового чемпионата мира против Ирана (0:1).
«Я идиот, но справлюсь с этой ситуацией. Я уже много лет в футболе.
Партнеры поддержали меня. Теперь надо сплотиться и продолжать работать», — приводит слова футболиста L'Equipe.
Напомним, другой матч группы B между Испанией и Португалией завершился со счетом 3:3.
90+5’ GOOOOOOOOAL IRAN!!— DiskiStyle (@DiskiStyle) 15 июня 2018 г.
Own goal by Aziz Bouhaddouz.
Morocco Iran #WorldCup pic.twitter.com/FmPQ7Zx5JK